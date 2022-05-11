2022-05-11 08:13:41 İsrail, televizyon kanalı muhabirini katletti! Tüm dünya tepki gösterdi
Katil İsrail, tüm dünyanın gözü önünde bir kadın muhabir
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Katil İsrail, tüm dünyanın gözü önünde bir kadın muhabir
Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.
Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.
Saldırı sonrası hastane görüntüleri...
Saldırı sonrası hastane görüntüleri...
Saldırı sonrası hastane görüntüleri...
Saldırı sonrası hastane görüntüleri...
Saldırı sonrası hastane görüntüleri...
Saldırı sonrası hastane görüntüleri...
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