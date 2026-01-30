  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi yalı icradan satılıyor: İşte dudak uçuklatan rakam! CHP’yi rezil eden CHP’li Barış Yarkadaş, TGRT Haber’e veda etti: İşte ayrılığın sebebi ve yeni adresi Görenler şaşkına döndü! O ilimizde tüm göller buz tuttu Hakkari'de korku dolu anlar: İmam köylüyü yardıma çağırdı! Bebeğin sırtından çıkan şey şoke etti Solaklar ortalığı ayağa kaldırmıştı! İHL’lerle ilgili tepki çeken iddiaya jet yalanlama İsrail ordusundan tarihi itiraf! Kar sağanağı geliyor! Neredeyse bütün Türkiye için uyarı üstüne uyarı var Göklerin yeni canavarı Çin jetleri için düğmeye basıldı! F-16’ları kıskandıran 18 adet J-20 hayalet uçağı koptu geliyor Putin’i çıldırtacak ekonomik darbe: “Kara liste” kararı sonrası Türkiye krizi fırsata mı çevirecek?
Dünya
8
Yeniakit Publisher
İsrail ordusundan tarihi itiraf!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail ordusundan tarihi itiraf!

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, son İsrailli esirin cenazesinin iadesinin ardından, 15 Filistinlinin naaşının Gazze'ye nakledilmesine aracılık etti.

#1
Foto - İsrail ordusundan tarihi itiraf!

Gazze Şeridi'nde 11 Ekim'den bu yana devam eden ateşkes süreci, İsrail ordusunun artan ihlalleri ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan operasyonlarıyla sarsılmaya devam ediyor. Bugün düzenlenen saldırılarda can kayıpları artarken, İsrail kanadından savaşın bilançosuna dair itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

#2
Foto - İsrail ordusundan tarihi itiraf!

Han Yunus ve Maghazi'de kanlı gün Tıbbi kaynaklar, Han Yunus’un doğusundaki Şeyh Nasır mahallesinde 19 yaşındaki bir gencin İsrail güçleri tarafından göğsünden vurularak şehit edildiğini bildirdi. Şehrin bir başka bölgesinde, Kızılhaç caddesi yakınlarında 32 yaşındaki bir vatandaş daha işgal güçlerinin ateşiyle hayatını kaybetti. Gazze'nin orta kesimindeki Maghazi kampında ise bir İsrail insansız hava aracının düzenlediği saldırıda 1 Filistinli şehit oldu, 5 kişi de yaralandı.

#3
Foto - İsrail ordusundan tarihi itiraf!

İsrail ordusu 70 bin ölümü ilk kez kabul etti İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu ilk kez Gazze Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu can kaybı verilerinin doğruluğunu kabul etti. Daha önce bu rakamları "güvenilmez" olarak nitelendiren İsrail makamları, şu ana kadar 70 binden fazla Filistinlinin öldüğünü doğruladı. Ancak askeri kaynaklar, bu sayıya hala enkaz altında olduğu tahmin edilen binlerce kayıp şahsın dahil edilmediğini belirtti.

#4
Foto - İsrail ordusundan tarihi itiraf!

Kızılhaç 15 cenazeyi teslim aldı Uluslararası Kızılhaç Komitesi, geçtiğimiz pazartesi günü iade edilen son İsrailli esir Ran Gvili'nin cenazesinin ardından, 15 Filistinliye ait naaşların Gazze'ye nakledilmesine yardımcı oldu. Kızılhaç Heyeti Başkanı Adrian Zimmermann, ateşkesin korunması ve insani yardım girişlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının, bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için en kritik adım olduğu ifade edildi.

#5
Foto - İsrail ordusundan tarihi itiraf!

Refah'ta yıkım sürüyor Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Refah kentinin güneyinde sivil binaları patlayıcılarla havaya uçurmaya (nesf operasyonları) devam ediyor. Şehrin kuzeyinde ve doğu mahallelerinde ise helikopter ve ağır silahlarla yoğun ateş açıldığı bildiriliyor. Filistin Medya Merkezi verilerine göre, ateşkesin başladığı tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 508 Filistinli hayatını kaybetti, 1356 kişi de yaralandı.

#6
Foto - İsrail ordusundan tarihi itiraf!

#7
Foto - İsrail ordusundan tarihi itiraf!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı
Gündem

Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda kendisine sorulan "İmam Hatip" sorusuna samimi ve net yanıt..
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem

Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, "AK Parti'ye geçersem annem ev..
Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu
Yaşam

Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu

Aylarca beklenen torik balığı Çanakkale Boğazı’nda gecikmeli de olsa görüldü. Kilosu 700 liradan tezgahlara çıkan torik, balık piyasasında d..
Tüpraş rafinerisinde büyük patlama
Gündem

Tüpraş rafinerisinde büyük patlama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren TÜPRAŞ İzmit rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Çevrede bulunan yerleşim merkezleri boşalt..
Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı
Gündem

Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı

Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın 1 Şubat’ta yeniden hizmete girmesi beklenirken, İsrail ve Mısır arası..
ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!
Gündem

ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

CHP’den istifa ederek AK PARTİ saflarına katılan AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU, kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23