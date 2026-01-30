İsrail ordusundan tarihi itiraf!
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, son İsrailli esirin cenazesinin iadesinin ardından, 15 Filistinlinin naaşının Gazze'ye nakledilmesine aracılık etti.
Gazze Şeridi'nde 11 Ekim'den bu yana devam eden ateşkes süreci, İsrail ordusunun artan ihlalleri ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan operasyonlarıyla sarsılmaya devam ediyor. Bugün düzenlenen saldırılarda can kayıpları artarken, İsrail kanadından savaşın bilançosuna dair itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.
Han Yunus ve Maghazi'de kanlı gün Tıbbi kaynaklar, Han Yunus’un doğusundaki Şeyh Nasır mahallesinde 19 yaşındaki bir gencin İsrail güçleri tarafından göğsünden vurularak şehit edildiğini bildirdi. Şehrin bir başka bölgesinde, Kızılhaç caddesi yakınlarında 32 yaşındaki bir vatandaş daha işgal güçlerinin ateşiyle hayatını kaybetti. Gazze'nin orta kesimindeki Maghazi kampında ise bir İsrail insansız hava aracının düzenlediği saldırıda 1 Filistinli şehit oldu, 5 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu 70 bin ölümü ilk kez kabul etti İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu ilk kez Gazze Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu can kaybı verilerinin doğruluğunu kabul etti. Daha önce bu rakamları "güvenilmez" olarak nitelendiren İsrail makamları, şu ana kadar 70 binden fazla Filistinlinin öldüğünü doğruladı. Ancak askeri kaynaklar, bu sayıya hala enkaz altında olduğu tahmin edilen binlerce kayıp şahsın dahil edilmediğini belirtti.
Kızılhaç 15 cenazeyi teslim aldı Uluslararası Kızılhaç Komitesi, geçtiğimiz pazartesi günü iade edilen son İsrailli esir Ran Gvili'nin cenazesinin ardından, 15 Filistinliye ait naaşların Gazze'ye nakledilmesine yardımcı oldu. Kızılhaç Heyeti Başkanı Adrian Zimmermann, ateşkesin korunması ve insani yardım girişlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının, bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için en kritik adım olduğu ifade edildi.
Refah'ta yıkım sürüyor Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Refah kentinin güneyinde sivil binaları patlayıcılarla havaya uçurmaya (nesf operasyonları) devam ediyor. Şehrin kuzeyinde ve doğu mahallelerinde ise helikopter ve ağır silahlarla yoğun ateş açıldığı bildiriliyor. Filistin Medya Merkezi verilerine göre, ateşkesin başladığı tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 508 Filistinli hayatını kaybetti, 1356 kişi de yaralandı.
