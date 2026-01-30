İsrail ordusundan tarihi itiraf!

İsrail ordusu 70 bin ölümü ilk kez kabul etti İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu ilk kez Gazze Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu can kaybı verilerinin doğruluğunu kabul etti. Daha önce bu rakamları "güvenilmez" olarak nitelendiren İsrail makamları, şu ana kadar 70 binden fazla Filistinlinin öldüğünü doğruladı. Ancak askeri kaynaklar, bu sayıya hala enkaz altında olduğu tahmin edilen binlerce kayıp şahsın dahil edilmediğini belirtti.