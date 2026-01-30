  • İSTANBUL
Gündem
19
Yeniakit Publisher
Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

Türkiye'de pek çok kişin yaptığı ama adının hiç duyulmadığı çok sayıda meslek var...

#1
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

Kimi yok olmaya yüz tutmuş, kimi ise doğayla iç içe sıra dışı görevler üstleniyor.

#2
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

İŞTE İLK DEFA DUYACAĞINIZ TÜRKİYE'NİN EN İLGİNÇ MESLEKLERİ…

#3
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

KARINCA YUMURTASI TOPLAYICILIĞI Geleneksel hayvancılıkta ve bazı özel alanlarda kullanılan karınca yumurtaları, doğaya zarar vermeden toplanıyor. Oldukça sabır gerektiren bir uğraş.

#4
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

KAR KUYUSU BEKÇİLİĞİ

#5
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

TAŞ USTASI

#6
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

SÜLÜK YETİŞTİRİCİLİĞİ

#7
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

FIRTINA GÖZLEMCİLİĞİ

#8
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

ÇAN USTASI

#9
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

ARI ZEHRİ TOPLAYICILIĞI

#10
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

MUMYA USTASI (RESTORATÖR)

#11
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

KEÇE USTASI

#12
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

TESPİH USTASI

#13
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

#14
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

TUZ İŞÇİLİĞİ

#15
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

BALIK GÖÇÜ GÖZLEMCİLİĞİ

#16
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

MAĞARA REHBERLİĞİ

#17
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

LODOS AVCILIĞI (DENİZ KÖPÜĞÜ TOPLAYICILIĞI) Özellikle Ege ve Marmara kıyılarında fırtınalı havalarda oluşan deniz köpüklerini toplayan kişiler, bu doğal oluşumu farklı alanlarda değerlendirmek üzere topluyor. Zorlu hava şartlarında yapılan tehlikeli bir iş.

#18
Foto - Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...

SAAT KULESİ BAKIMCILIĞI/ kaynak: haber7

