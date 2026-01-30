Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri...
Türkiye'de pek çok kişin yaptığı ama adının hiç duyulmadığı çok sayıda meslek var...
Kimi yok olmaya yüz tutmuş, kimi ise doğayla iç içe sıra dışı görevler üstleniyor.
İŞTE İLK DEFA DUYACAĞINIZ TÜRKİYE'NİN EN İLGİNÇ MESLEKLERİ…
KARINCA YUMURTASI TOPLAYICILIĞI Geleneksel hayvancılıkta ve bazı özel alanlarda kullanılan karınca yumurtaları, doğaya zarar vermeden toplanıyor. Oldukça sabır gerektiren bir uğraş.
KAR KUYUSU BEKÇİLİĞİ
TAŞ USTASI
SÜLÜK YETİŞTİRİCİLİĞİ
FIRTINA GÖZLEMCİLİĞİ
ÇAN USTASI
ARI ZEHRİ TOPLAYICILIĞI
MUMYA USTASI (RESTORATÖR)
KEÇE USTASI
TESPİH USTASI
TUZ İŞÇİLİĞİ
BALIK GÖÇÜ GÖZLEMCİLİĞİ
MAĞARA REHBERLİĞİ
LODOS AVCILIĞI (DENİZ KÖPÜĞÜ TOPLAYICILIĞI) Özellikle Ege ve Marmara kıyılarında fırtınalı havalarda oluşan deniz köpüklerini toplayan kişiler, bu doğal oluşumu farklı alanlarda değerlendirmek üzere topluyor. Zorlu hava şartlarında yapılan tehlikeli bir iş.
SAAT KULESİ BAKIMCILIĞI
