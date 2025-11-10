IHA Giriş Tarihi: İsrail katletmişti! 6 yaşındaki kız çocuğu Hind’in çaresiz anları film oldu
Gazze’de 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb´in terör devleti İsrail’in saldırılında katledildiği trajik hikâyesini anlatıldığı "The Voice of Hind Rajab (Hind Receb’in Sesi)" filminin oyuncusu Motaz Malhees, "Oyunculuk benim silahım. Ancak bu silah kimseyi öldürmüyor. Filmdeki bütün sahneler benim için çok zordu. Ancak setin ilk gününde Hind’in ve diğerlerinin gerçek sesini dinlerken birileri kalbimi bıçaklıyor gibi hissettim " dedi.