İsrail katletmişti! 6 yaşındaki kız çocuğu Hind’in çaresiz anları film oldu

Filmin bir diğer oyuncusu Saja Kilani ise, "Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Yönetmene bana, bu şansı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi anlatmak gurur verici ama aynı zamanda çelişkili şeyler hissettiriyor. Ancak Gazze’de devam eden durum göze alındığında yapılan şey önemliydi. Bir sanatçı ve oyuncu olarak yapabileceğim şey buydu. Hiçbir çocuk hayatta kalmak için yalvarmayı hak etmiyor. Hiçbir çocuk böyle bir duruma düşmemeli. Çocuklar hayatın tadını çıkarmalı ve onların çocuk kalmalarına izin verilmeli. Bu kadar küçük yaşta olgunlaşmak zorunda kalacak bir duruma düşmemeliler. Umarım dünya bunu anlar. Ben ise her zaman umutluyum. Umutlu olmak zorundayız" dedi.