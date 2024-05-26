2024-05-26 11:52:17 İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı
Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde düzenledikleri operasyonda pusuya düşürülen İsrail askerlerinden yeni esirler aldıklarını duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken Hamas tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Cumartesi akşamı öncesinde Kassam savaşçıları, İsrail askerlerini Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir tünele çekerek komplike bir operasyon gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.