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Dünya
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İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

2024-05-26 11:52:17
İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde düzenledikleri operasyonda pusuya düşürülen İsrail askerlerinden yeni esirler aldıklarını duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken Hamas tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Cumartesi akşamı öncesinde Kassam savaşçıları, İsrail askerlerini Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir tünele çekerek komplike bir operasyon gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

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#1
Foto - İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

"İsrail askerlerini esir aldık" İsrail askerlerinden bir grubu Cibaliya'daki tünellerin birinde pusuya düşürdüklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail askerleriyle sıfır mesafeden çatışma yaşandığını ayrıca gelen takviye güçlere de patlayıcılarla saldırılar düzenlendiğini kaydetti. Ebu Ubeyde, tünele çekilen İsrail askerleriyle girilen çatışmada ölü yaralı ve esir olmak üzere tümünün ele geçirildiğini ve askerlerin ellerindeki askeri mühimmata da el konulduğunu söyledi.

#2
Foto - İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

İsrailli askerlere ait eşyalar paylaşıldı Ebu Ubeyde'nin konuşması sırasında, tüneldeki operasyon sırasında öldürülen bir İsrail askerinin kaldırılmasının yanı sıra İsrail askeri elbiseleri, miğfer ve silahlara ait görüntüler paylaşıldı. İsrail ordusunun, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı kara savaşı sırasında ilk kez İsrail askerlerinden esirler alındığı belirtilirken, esir askerlerin sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

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Foto - İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniey Hagari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, askerlerin esir alındığına ilişkin açıklamanın doğru olmadığını iddia etti. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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Yorumlar

Osmanlı tokadı

İnşallah bu Yahudiler tamamen silinecektir. İstikbalde en gür sada İslam'ın sadası olacaktır inşallah
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