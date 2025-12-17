AA Giriş Tarihi: İsrail inadı Eurovision’u bitiriyor! En ağır krizlerden birini yaşıyor
Eurovision Şarkı Yarışması, soykırımcı İsrail nedeniyle tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor. İsrail’in Eurovision’a katılımına izin verilmesi sonrası İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda boykot kararı alırken Eurovision tarihinde ilk kez kazanan sanatçılar ödüllerini iade edeceklerini açıkladı. Yayıncıların boykot kararları, sanatçıların ödül iadeleri ve yüz binleri aşan imza kampanyaları ortasında 70'ncisi düzenlenecek Eurovision, tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya.