Dursun Özbek yine TFF'ye yüklendi: Dört koldan saldırıyorlar: Hodri meydan...

Yönetim binası, Aslantepe'de olacak: Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temaslarda onlara bir proje sunduk. Onlardan onay aldık. Basketbol salonu, voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, yüzme havuzu ve konaklama tesisi bulunuyor. Şu anda kulübümüzün yönetimi stadın içinde. Bütün ofislerin gözlerden ırak olması faaliyetlerimize engel teşkil ediyor. Yönetim masraflarımız en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Bütün stadı aydınlatıyoruz, yazın soğutuyoruz, kışın ısıtıyoruz. Ayrıca güvenliği sağlamak başlı başına bir şey. Güvenlik harcamalarınız dudak uçuklatacak seviyeye geliyor. Aslantepe'deki en önemli hususlardan biri kompakt bir yönetim binasının yapılması. Projemiz hazır, zemin etütleri bitti gibi. İnşallah mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de yapacağımız projenin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu, tesisleşmesini tamamlamış olacağını düşünüyorum.