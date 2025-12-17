Dursun Özbek yine TFF'ye yüklendi: Dört koldan saldırıyorlar: Hodri meydan...

Bunları anlatmaktan gurur duyuyorum: Galatasaray Spor Kulübü kendi imkanlarıyla bu projeleri gerçekleştirdi. Burada sizlere verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıklarımızı anlatmaktan da gurur duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyaç duyduğunu şeylerin yapılması lazım. Galatasaray, Florya haricinde Riva da dahil, Galatasaray Spor Kulübü kendi imkanlarıyla bu işi yapmaktadır. Aslantepe'deki proje yaklaşık 200 milyon dolar olan bir projedir. Orta vadeli bir projedir. Kemerburgaz'ı öyle yaptık. Hasnun Galip'i öyle yapacağız. Adamızı öyle yaptık. Kendi imkanlarımızı kullanarak bu işleri başarabilmek çok önemli. Galatasaray Spor Kulübü'nün böyle imkanlara kavuşmuş olması ondan da önemli. Yeter ki bana ve arkadaşlarıma güvenin. Bizim cesaret aldığımız, kuvvet aldığımız tek şey sizin bize olan desteğiniz.