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İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’

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İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’

Terör devleti soykırımcı İsrail, kendisine yönelik tepkilere ve Filistin ile ilgili destek açıklamalarına tahammül edemiyor. İsrail, İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun "Nehirden Denize Filistin Devleti" sözleri üzerine İspanya'nın İsrail Maslahatgüzarı Francisca Pedros'u dışişleri bakanlığına çağırdı. Siyonist alçaklar bu sözlerin Başbakan Sanchez’in “sistematik İsrail karşıtı politikasının bir parçası" olduğunu ileri sürdü.

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Foto - İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’

Gazze’de sivil gözetmeksizin katliam yapan soykırımcı İsrail, Batı dünyasından yükselen adalet seslerini baskılamaya çalışıyor. Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıyan ve UAD’deki soykırım davasına müdahil olan İspanya’ya diş bileyen siyonist rejim, Madrid’den gelen son açıklamayla adeta çılgına döndü.

#2
Foto - İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’

Terör devleti İsrail, İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun "Nehirden Denize Filistin Devleti" sözleri üzerine İspanya'nın İsrail Maslahatgüzarı Francisca Pedros'u dışişleri bakanlığına çağırdı.

#3
Foto - İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maslahatgüzar Pedros'a Tel Aviv yönetiminin İspanyol Bakan Rego'nun açıklamalarını kınadığı bildirildi. Açıklamada, Bakan Rego'nun sözlerinin İspanya hükümeti ve Başbakan Pedro Sanchez'in "sistematik İsrail karşıtı politikasının bir parçası" olduğu iddia edildi.

#4
Foto - İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’

İspanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırıları sert bir dille eleştiriyor.

#5
Foto - İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’

Madrid yönetimi son olarak Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayan ülkeler arasında yer almıştı.

#6
Foto - İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’

Filistin'e desteğini somut adımlarla ileri taşıyan Madrid yönetimi, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımış ve İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahil olmuştu.

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