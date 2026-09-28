İsrail ile İspanya arasındaki yeni krizin sebebi: ‘Nehirden denize Filistin devleti’
Terör devleti soykırımcı İsrail, kendisine yönelik tepkilere ve Filistin ile ilgili destek açıklamalarına tahammül edemiyor. İsrail, İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun "Nehirden Denize Filistin Devleti" sözleri üzerine İspanya'nın İsrail Maslahatgüzarı Francisca Pedros'u dışişleri bakanlığına çağırdı. Siyonist alçaklar bu sözlerin Başbakan Sanchez’in “sistematik İsrail karşıtı politikasının bir parçası" olduğunu ileri sürdü.