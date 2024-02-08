2024-02-08 02:03:18 İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde Hizbullah hedeflerini bombaladığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda roketlerin altıda birinin Hiyam beldesinden atıldığı öne sürüldü.
Açıklamada ayrıca Lübnan'dan İsrail tarafına dün atılan 2 roketin açık bir alana düştüğü bilgisi verildi.
Lübnan resmi haber ajansında, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bilgisi yer almıştı.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda 31 sivil yaşamını yitirdi.
Ayrıca çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
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