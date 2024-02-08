  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı

2024-02-08 02:03:18
İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

#1
Foto - İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde Hizbullah hedeflerini bombaladığı kaydedildi.

#2
Foto - İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı

Açıklamada, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda roketlerin altıda birinin Hiyam beldesinden atıldığı öne sürüldü.

#3
Foto - İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı

Açıklamada ayrıca Lübnan'dan İsrail tarafına dün atılan 2 roketin açık bir alana düştüğü bilgisi verildi.

#4
Foto - İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı

Lübnan resmi haber ajansında, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bilgisi yer almıştı.

#5
Foto - İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda 31 sivil yaşamını yitirdi.

#6
Foto - İsrail, Hizbullah hedeflerini bombaladı

Ayrıca çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

2024'te kaç İHA üretecek? Bayraktar cevapladı
Teknoloji

2024'te kaç İHA üretecek? Bayraktar cevapladı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2024 yılında AKINCI üretimini artırmayı ve Bayraktar TB2 sayısını ise sabit tutmayı planladıklarını açı..
Türk Özel Harekat Polis timi, SWAT Challenge 2024'te hamlesi: 3. oldu!
Gündem

Türk Özel Harekat Polis timi, SWAT Challenge 2024'te hamlesi: 3. oldu!

Dünyanın birçok ülkesinden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen SWAT Challenge 2024 finallerinde Türkiye'nin Türk Özel Harekat Polisi üç..
Havalimanlarında yiyecek ve içecek neden pahalı? TAV açıkladı
Ekonomi

Havalimanlarında yiyecek ve içecek neden pahalı? TAV açıkladı

Havalimanlarında satılan yiyecek-içecek fiyatları cep yakıyor. Pahalı fiyatlar hakkında açıklamalarda bulunan TAV Havalimanları Yönetim Kuru..
“AK Partili isimden duydum” diyerek açıkladı! Hafize Gaye Erkan’la ilgili şok iddia! Türkiye resmen ayağa kalkacak

“AK Partili isimden duydum” diyerek açıkladı! Hafize Gaye Erkan’la ilgili şok iddia! Türkiye resmen ayağa kalkacak
Kentsel dönüşüm karşıtı mal sahiplerinin yaptıklarına bakın! Ev sahibinin canı can kiracınınki patlıcan
Gündem

Kentsel dönüşüm karşıtı mal sahiplerinin yaptıklarına bakın! Ev sahibinin canı can kiracınınki patlıcan

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki kiralık ev ilanı kentsel dönüşümün karşıtı mal sahiplerinin gözlerini nasıl kararttığı bir kez daha ort..
Stoltenberg Türkiye'nin hakkını teslim etti! NATO ülkelerine örnek gösterdi
Dünya

Stoltenberg Türkiye'nin hakkını teslim etti! NATO ülkelerine örnek gösterdi

Ukrayna'ya savaş nedeniyle destek veren Türkiye'nin politikası hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi örnek göst..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23