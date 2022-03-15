2022-03-15 08:45:23 İsrail gazı Türkiye'deki fiyatları da aşağıya çekecek
İsrail gazının, Ege Denizi ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşınması için planlanan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi, ABD’nin de desteğini çekmesiyle çökmüştü. Bölgede tek rota olarak Türkiye öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinin ardından, doğalgaz konusundaki temaslar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de nisan ayında İsrail’e gidecek. Şimdi Türkiye’nin muhtemel anlaşmalarda kazanımlarının neler olacağı tartışılıyor.