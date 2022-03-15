İsrail gazı Türkiye'deki fiyatları da aşağıya çekecek

İsrail gazının, Avrupa için Rus gazına alternatif olmasının imkânsız olduğunu da söyleyen Akyener, "Sadece İsrail’in ihraç potansiyeli, yıllık ortalama 5-7 milyar metreküp. Bu düşük bir rakam ama İsrail’in deniz alanlarında potansiyel var. Sismik aramayla tespit edilmiş yapılar söz konusu. İsrail, bunlar için yatırımcı arıyor. İhracat için Türkiye gibi bir markete erişim olursa, İsrail bu alanlara yatırımcı bulur ve yeni keşifler de yapılır. Öte yandan, Kıbrıs’ın güneyindeki sahalarda da bir formül geliştirilebilirse 20 milyar metreküp de oradan gelir. Bunun yanı sıra Lübnan da bölgede kilit ülke konumunda. İleride Lübnan’da bir keşif olursa, orası da Türkiye’ye bağlanır" diye konuştu.