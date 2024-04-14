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İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

2024-04-14 10:19:01
İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran bu saldırının intikamını gece yarısından itibaren İsrail'e İnsansız Hava Araçları ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e desteğini açıklarken İran'ı da uyarmıştı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. CNN'e konuşan bir yetkili ABD'nin "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söyledi.

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Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

#2
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

#3
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.

#4
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

#5
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İRAN'IN SALDIRILARI YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRMÜŞ Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

#6
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.

#7
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAHİYAN'DAN AÇIKLAMA İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan sosyal medya hesabından, Hollanda ve Belçika Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

#8
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Görüşmede, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'nu saldırması ve İran'ın meşru müdafa hakları ele alındığı bildirildi. Emirabdullahiyan görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail rejiminin Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alması ve uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesini ele aldık.

#9
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Ülkemizin konuya ilişkin duruşunu aktardım. ABD'ye konu hakkında gerekli uyarıları yaptığımızı vurguladım. Ayrıca Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmede uluslararası, bölgesel ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ İran'ın saldırı haberinin ardından Lübnan, Irak ve Ürdün hava sahasının kullanıma kapatıldığını açıkladı. İran ve İsrail ile hava sahasını kapatan ülkelere giden yolcu uçakları da en yakın ülkelerdeki hava limanlarına yönlendirildi.

#11
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İSRAİL'DE 'SAVAŞ KABİNESİ' TOPLANDI Saldırı haberi dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, İsrail Savaş Kabinesi Tel Aviv kentindeki ordu karargahında toplandı. Bu arada saat 02.00 sıralarında Tel Aviv ve Golan tepelerinde siren ve patlama sesleri duyuldu.

#12
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada füze ve dron saldırılarının yüzde 99'unun engellendiği belirtildi. Açıklamada, "İran onlarca füze saldırısı düzenledi, birçoğu sınır dışında imha edildi.

#13
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Füze ve İHA'ların yüzde 99'u engellendi. Bir çocuk yaralandı, bir askeri tesiste hafif hasar var. İran saldırısı henüz sona ermedi, ordu tehditleri engellemeyi sürdürüyor. Şu anda sığınak hazırlığı içerisinde değiliz" denildi. Saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in de acil toplanması istendi.

#14
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İsrail Savaş Kabinesi'nden Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı ve Benny Gantz'a karar verme yetkisi verildiği de öğrenildi.

#15
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, "İsrail Devleti güçlüdür, İsrail halkı güçlüdür. Birlikte ayakta duracağız" dedi.

#16
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İRAN'A KINAMA Saldırı ile ilgili birçok ülkeden İran'a tepki açıklamaları yapıldı. ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Hollanda ve Danimarka İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı.

#17
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İngiltere'den, "Ortadoğu'da bulunan İngiliz jetleri her türlü hava saldırısını önleyecektir" açıklaması yapıldı.

#18
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

BM GENEL SEKRETERİNDEN 'İTİDAL ÇAĞRISI Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de saldırıyı kınadığını ifade ederek, "İran'ın İsrail'e saldırısını kınıyorum.

#19
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Bölge çapında yıkıcı gerginlik tehlikesinden endişe duyuyoruz. Taraflara itidal çağrısı yapıyorum." açıklamasında bulundu. Ayrıca İsrail'in talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanacağı kaydedildi.

#20
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

#21
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

#22
Foto - İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

2 yüzlü kahpeler Sizi İsrail İranın konsolosluğunu vurduğu zaman hiç sesiniz çıkmadı şimdi niye konuşuyorsunuz hiç deutanmıyorsunuz gerçi İranın bir halt yiyeceği yok ama haklının hakkını teslim etmek lazım.

şüayıp

Domuz sürüsü bir birini korurlar
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