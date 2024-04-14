İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran bu saldırının intikamını gece yarısından itibaren İsrail'e İnsansız Hava Araçları ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e desteğini açıklarken İran'ı da uyarmıştı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. CNN'e konuşan bir yetkili ABD'nin "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söyledi.