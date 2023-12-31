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İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

2023-12-31 11:35:54
İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği gazze topraklardan çekilmesi öngörüsü endişe ile dehşete düştü. Skandal hamle! Netanyahu gözünü Mısır'a dikti!

#1
Foto - İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

Her geçen gün hızla ilerleyen iSRAİL krizi devam ederken Netanyahu, Gazze'den kendilerine saldırı düzenlenmemesi konusunda emin olmaları gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Selahaddin Ekseni'ni kontrol altına almak zorunda olduklarını savundu.

#2
Foto - İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

Gazze Şeridi'ni kana bulayan İsrail ordusunun, şimdi de Mısır-Gazze sınırını işgale hazırlandığı belirtiliyor. Kahire yönetimi bu ihtimale karşı çıkarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, niyetini açıkça dile getirdi. Netanyahu, "Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır şeridi Selahaddin Ekseni'nin (Philadelphia Ekseni) İsrail'in kontrolü altında olması" gerektiğini belirtti.

#3
Foto - İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, katılmayı reddettiği basın toplantısında bir konuşma yaptı. "Savaş birkaç ay daha sürecek" İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılardan bahseden Netanyahu, şöyle dedi: Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Zaferin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Gazze'nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz. Netanyahu: Mısır-Gazze sınırındaki kontrol bizim elimizde olmalı Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Ekseni'nin İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Netanyahu, bunun harici hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

#4
Foto - İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

"İsrail ordusu Hamas'tan 8 bin silahlıyı öldürdü" Netanyahu, "Gazze'de çok bedeller ödedik ama savaş zirve noktasında. Her cepheden savaşıyoruz ve savaşa devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi, orta kesimlerindeki tüm bölgelere hava saldırılarını sürdüreceğini ifade etti. "İsrail ordusunun Hamas'tan 8 bin silahlı kişiyi öldürdüğünü" öne süren Netanyahu, İsrail hükümetinin, Hamas'la esir takası konusunda ise ilerleme ihtimali gördüğünü dile getirdi. İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a değinen Netanyahu, "savaşın eksenini genişletmeleri halinde kimsenin hayal edemeyeceği darbedeler alacakları" tehdidinde bulundu. "İran'a karşı çalışmaları yürütüyoruz" Netanyahu, "Biz her yerde her zaman mümkün olan her vesileyle İran'a karşı çalışmaları yürütüyoruz. İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeliyiz." diye konuştu. Hükümetten istifasına dair ise Netanyahu, istifasını istediği tek şeyin Hamas olduğunu söyledi.

#5
Foto - İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

14 kilometre uzunluğunda! Diğer bir adı Philadelphia Ekseni olarak bilinen Selahaddin Ekseni, Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik şeridi içeriyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformunda dün yer alan açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edilmişti. Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmemişti.

#6
Foto - İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

Savaş Kabinesi'nde olay! İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

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