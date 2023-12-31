İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

"İsrail ordusu Hamas'tan 8 bin silahlıyı öldürdü" Netanyahu, "Gazze'de çok bedeller ödedik ama savaş zirve noktasında. Her cepheden savaşıyoruz ve savaşa devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi, orta kesimlerindeki tüm bölgelere hava saldırılarını sürdüreceğini ifade etti. "İsrail ordusunun Hamas'tan 8 bin silahlı kişiyi öldürdüğünü" öne süren Netanyahu, İsrail hükümetinin, Hamas'la esir takası konusunda ise ilerleme ihtimali gördüğünü dile getirdi. İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a değinen Netanyahu, "savaşın eksenini genişletmeleri halinde kimsenin hayal edemeyeceği darbedeler alacakları" tehdidinde bulundu. "İran'a karşı çalışmaları yürütüyoruz" Netanyahu, "Biz her yerde her zaman mümkün olan her vesileyle İran'a karşı çalışmaları yürütüyoruz. İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeliyiz." diye konuştu. Hükümetten istifasına dair ise Netanyahu, istifasını istediği tek şeyin Hamas olduğunu söyledi.