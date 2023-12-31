İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı! İşgal topraklarından çekilirse...

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, katılmayı reddettiği basın toplantısında bir konuşma yaptı. "Savaş birkaç ay daha sürecek" İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılardan bahseden Netanyahu, şöyle dedi: Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Zaferin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Gazze'nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz. Netanyahu: Mısır-Gazze sınırındaki kontrol bizim elimizde olmalı Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Ekseni'nin İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Netanyahu, bunun harici hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.