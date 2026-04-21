İsrafı tatlıya dönüştürdüler! Gaziantep’te baklava kırıntısından yeni lezzet çıktı

İsrafa karşı baklava kırıntılarını irmikle buluşturup helva haline getirdiklerini söyleyen Şef Yaşar Çetin, "Baklava tepsisinde kenarlarda kalan kırıntıları müşterilere ikram etmediğimiz için ayırıp değerlendiriyoruz. İşletme olarak israfa karşı böyle bir uygulama başlattık. Baklavayı irmikle buluşturup helva haline getirdik. Daha önce bu kırıntılardan börek yapılıyordu, pidenin arasına konulup dürüm şeklinde sunuluyordu. Börekten sonra değişiklik olsun diye helva yapmaya karar verdik ve helva da beğenildi. Bu tatlıyı yaklaşık 10 yıldır yapıyorum. Vatandaşlardan gelen talep oldukça güzel. Tatlımızın içerisinde baklava kırıntısı, irmik, süt, tereyağı ve şeker bulunuyor. Şu an bu tatlıyı bizden başka yapan yok; baklava helvasını üreten tek firmayız" dedi. Geri dönüşüm tatlısı olarak adlandırdıkları baklava tatlısına müşterilerin yoğun talep gösterdiğini söyleyen Çetin, farklı ürünlerde de geri dönüşüm amaçlı tatlılar ortaya çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Çetin, "Tatlıya gelen geri dönüşler çok iyi. Müşterilerimiz çok beğendiklerini ve lezzetin harika olduğunu söylüyor. Gaziantep adına da güzel bir ürün olduğunu ifade ediyorlar. Biz de bu ürünü geliştirerek üzerine koymak istiyoruz. Sadece baklava değil, farklı ürünlerde de geri dönüşüm amaçlı tatlılar ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Tatlıyı porsiyon olarak 250 TL'den sunuyoruz ve taleplerde yoğunluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.