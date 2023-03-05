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Hayat-Aktüel
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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

2023-03-05 12:26:41
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

#1
Foto - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sedat Ö. idaresindeki 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Dereboğazı mevkisinde devrildi.

#2
Foto - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı.

#3
Foto - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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