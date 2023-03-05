2023-03-05 12:26:41 Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez
Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Sedat Ö. idaresindeki 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Dereboğazı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23