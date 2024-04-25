2024-04-25 11:49:33 İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...
Fenerbahçe transfer haberleri:Trendyol Süper Lig' de Sivasspor maçında puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı. Takımdaki yıldızlarına da teklifler almaya başlayan sarı-lacivertli kulüpte flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon gösterdiği performansla takımın yıldızı haline gelene ve taraftarın sevgilisi haline gelen milli futbolcu için İspanyol devi görüşmeye geliyor. (FB spor haberleri)