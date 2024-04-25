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Spor
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İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

2024-04-25 11:49:33
İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Fenerbahçe transfer haberleri:Trendyol Süper Lig' de Sivasspor maçında puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı. Takımdaki yıldızlarına da teklifler almaya başlayan sarı-lacivertli kulüpte flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon gösterdiği performansla takımın yıldızı haline gelene ve taraftarın sevgilisi haline gelen milli futbolcu için İspanyol devi görüşmeye geliyor. (FB spor haberleri)

#1
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirveden 4 puan uzakta kaldı.

#2
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Kanarya'da artık hedef lig şampiyonluğu... Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertli takım bu hafta evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

#3
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Galatasaray maçına kadar ligde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak moral bulmak istiyor.

#4
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer gündeminde flaş gelişmeler yaşanıyor.

#5
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da 52 müsabaka yaparken futbolcuları da ortaya koyduğu yüksek performansla vitrine çıktı…

#6
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Bu sezon parlayan oyuncularından yüksek gelir elde etmeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

#7
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

İRFAN CAN İSPANYOLLARIN RADARINA GİRDİ

#8
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Takip edilenler listesine eklenen son isim ise bu sezon Fenerbahçe ile müthiş bir performans ortaya koyan milli futbolcu İrfan Can Kahveci oldu.

#9
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Bu sezon 44 maçta forma giyen ve kariyer sezonunu yaşayan 28 yaşındaki sağ kanat, Avrupa devlerinin yeniden dikkatini çekti.

#10
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Bu sezon verdiği skor katkısıyla öne çıkan oyuncuların başında gelen irfan Can için İspanyol ekibi Sevilla devreye girdi.

#11
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Fenerbahçe transfer haberleri: İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

#12
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

İrfan Can, 29 lig maçında 11 gol -9 asist, Avrupa'da 14 maçta 6 gol-3 asiste imza atarken toplamda ise 17 gol -12 asistle 29 gole katkı vermeyi başardı.

#13
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Milli yıldız da Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli kulüp, 2020-21 sezonunun devre arasında 7 milyon Euro bonservisle Başakşehir'den transfer edilmişti.

#14
Foto - İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Fenerbahçe yönetimi bu sezon müthiş bir performansa gösteren İrfan için 15-20 milyon Euro arasında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

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