  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğa
5
İspanya’da sel felaketi: 3 ölü, 3 kayıp

2023-09-04 21:31:03
İspanya’da sel felaketi: 3 ölü, 3 kayıp

İspanya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de kayboldu.

#1
Foto - İspanya’da sel felaketi: 3 ölü, 3 kayıp

İspanya’da etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Başkent Madrid, Toledo şehri, Castile- La Mancha, Katalonya ve Valencia bölgelerinde su taşkınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Toledo şehrinde selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtartılırken, su taşkınları nedeniyle toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayboldu. Acil servis ekipleri kayıpları aramak için harekete geçti.

#2
Foto - İspanya’da sel felaketi: 3 ölü, 3 kayıp

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise sel sularının yolları kapattığı, nehirlerde yaşanan taşkınlar nedeniyle köprülerde hasarın meydana geldiği ve araçların sular içinde sürüklendiği görüldü.

#3
Foto - İspanya’da sel felaketi: 3 ölü, 3 kayıp

İspanya Ulusal Hava Durumu Ajansı (AEMET), metrekare başına 90 litreye kadar yağış görüldüğünü belirtti. Yağışların önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkisini azaltarak süreceğini belirten AEMET, alarm kodunu kırmızı ve turuncudan sarıya düşürdüklerini açıkladı.

#4
Foto - İspanya’da sel felaketi: 3 ölü, 3 kayıp

Toledo şehrinde sel felaketinden etkilenen ABD asıllı Isabella Stewart, “Sadece yağmur yağmaya devam etti. Çok korktuk ama biz içeride olduğumuz için güvendeydik” dedi. Başka bir bölge sakini Ruben Gonzalez, “Buradan 4 blok ötede yaşıyorum ama yağışlar çok güçlüydü. Her yeri su bastı. Bu çok çılgınca” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Derneği'nden Mustafa Kemal'e hakaret! 'Ebrar Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır'
Gündem

Galatasaray Derneği'nden Mustafa Kemal'e hakaret! 'Ebrar Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır'

Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu, milli takımın eşcinsel ahlaksız oyuncusu Ebrar Karakurt'a ilişkin kemalis..
Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti
Gündem

Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın skandallarıyla anılan ..
Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan'a tarihi ayar! Baktı kaldı
Siyaset

Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan'a tarihi ayar! Baktı kaldı

AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen ve seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye bel altı saldırarak tepkilerin ..
BAE'den skandal karar! Bir bu eksikti! İyi halt ettiniz
Dünya

BAE'den skandal karar! Bir bu eksikti! İyi halt ettiniz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), oyun sektörünü düzenlemek üzere federal bir organ kurarak Körfez ülkesinde kumarın yasallaşmasının önünü aç..
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, az önce açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönemde bütün sınıflarda bu yasak olacak
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, az önce açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönemde bütün sınıflarda bu yasak olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. "Velilerimizin, okul içerisinde öğre..
Öğrenciler dikkat! İşte hain FETÖ'nün yeni tuzağı!
Gündem

Öğrenciler dikkat! İşte hain FETÖ'nün yeni tuzağı!

FETÖ'nün üniversitelerde yeni öğrenci temini için örgüt evlerinde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı, ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23