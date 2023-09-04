İspanya’da sel felaketi: 3 ölü, 3 kayıp

Toledo şehrinde sel felaketinden etkilenen ABD asıllı Isabella Stewart, “Sadece yağmur yağmaya devam etti. Çok korktuk ama biz içeride olduğumuz için güvendeydik” dedi. Başka bir bölge sakini Ruben Gonzalez, “Buradan 4 blok ötede yaşıyorum ama yağışlar çok güçlüydü. Her yeri su bastı. Bu çok çılgınca” ifadelerini kullandı.