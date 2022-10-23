İspanya ve İtalya artık üretemez oldu! Türkiye'den almak zorunda kalacaklar

Manisa’nın 26 milyon zeytin ağacıyla başkent olduğunu belirten Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Manisa 26 milyonu aşan zeytin ağacı varlığıyla zeytinin başkenti olarak ifade ediyoruz. Özellikle sofralık zeytindeki rekoltesi ve sofralık zeytinde Türkiye birinciliğiyle Manisa önemli bir noktada. Türkiye’nin ilk ve tek Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesine de sahip bir iliz. Bu sene de geçtiğimiz yıllara göre bir artış bekliyoruz. Yakın zamanda Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi de bu konudaki çalışmalarını tamamlayacaktır. Bu seneyi bir fırsat yılı olarak da görüyoruz. İspanya ve İtalya’da rekoltelerin düştüğünü ve bu sene kuraklık kaynaklı rekolte azlığını yaşadıklarını biliyoruz. Bunun ihracatta önemli bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Manisa bir çok üründe ihracat yapan ve ihracat tecrübesi olan bir il. Zeytin ve zeytinyağında da bu tecrübesiyle ihracatta bu sene çok güzel işlet başaracaktır” diye konuştu.