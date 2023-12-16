İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

Telefonla gazetecilere açıklama yapan yetkili, "Esirlerin hepsi gömleksizdi ve ellerinde beyaz bir bez asılı sopa vardı. Asker, tehdit olarak algılayarak ateş açtı. İki esir hemen orada öldü, diğeri ise yaralı olarak bir binaya sığındı fakat binadan çıktığı anda bir asker tarafından 3. esir de öldürüldü" dedi.