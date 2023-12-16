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İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! "Yanlışlıkla" öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

2023-12-16 19:13:35
İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Hagari dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını, ardından da askerlerin esirlere ateş açtığını duyurmuş, öldürülen esirlerin isimlerini Yotam Haim, Samer Talalka olarak açıklarken, 3. esirin ismini ailesinin talebi üzerine belirtmemişti. Yaşanan skandal olay sonrası İsrailli yetkilinin itirafı şoke etti. İsrailli bir ordu yetkilisi, Gazze Şeridi’nde İsrail askerleri tarafından “yanlışlıkla” öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı.Öte yandan Öte yandan İsrailli Haaretz gazetesi, devam eden IDF soruşturmasında detaylarını paylaştı. Öldürülen 3 esirin, İsrailli askerler tarafından vuruldukları sırada beyaz bayrak sallayıp, İbranice bağırarak yardım istediği ortaya çıktı.

#1
Foto - İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! "Yanlışlıkla" öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

İsrailli bir ordu yetkilisi, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından "yanlışlıkla" öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı.

#2
Foto - İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! "Yanlışlıkla" öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı sürüyor. İsrail ordusunun sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, bölgede esir tutulan İsraillilerde hedef oluyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari'nin dün yaptığı 3 İsrailli esirin "yanlışlıkla" öldürüldüğü açıklaması İsrail'de büyük tepkiye neden olurken, İsrailli bir yetkili daha şoke eden bir açıklama yaptı.

#3
Foto - İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! "Yanlışlıkla" öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldürülen 3 İsrailli esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdığını açıkladı.

#4
Foto - İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! "Yanlışlıkla" öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

Telefonla gazetecilere açıklama yapan yetkili, "Esirlerin hepsi gömleksizdi ve ellerinde beyaz bir bez asılı sopa vardı. Asker, tehdit olarak algılayarak ateş açtı. İki esir hemen orada öldü, diğeri ise yaralı olarak bir binaya sığındı fakat binadan çıktığı anda bir asker tarafından 3. esir de öldürüldü" dedi.

#5
Foto - İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! "Yanlışlıkla" öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

Öte yandan İsrailli Haaretz gazetesi, devam eden IDF soruşturmasında detaylarını paylaştı. Öldürülen 3 esirin, İsrailli askerler tarafından vuruldukları sırada beyaz bayrak sallayıp, İbranice bağırarak yardım istediği ortaya çıktı.

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