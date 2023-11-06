2023-11-06 12:07:59 İsmailağa cemaatinden flaş Acun Ilıcalı kararı! Yer yerinden oynayacak! Oturup ağlamasa iyidir
İsmailağa cemaatinin sosyal medyada öne çıkan isimlerinden biri olan Müdafa-i İslam adlı grubunun lideri Erdem Özveren, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'in boykot edilmesi çağrısında bulundu. İş insanı Acun Ilıcalı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıları karşısında sessiz kaldığı ve sahibi olduğu TV 8 kanalında İsrail destekçisi firmaların reklamına yer verdiği iddiasıyla İsmailağa cemaatinin tepkisini çekti.