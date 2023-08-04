2023-08-04 11:16:54 İsmail Saymaz CHP’ye saydırdı! Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan 8’li kaolisyon dağıldı. Tepkilerin merkezinde ise ortaklarından habersiz gizli protokol imzaladığı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yerel seçimlerde ittifak kurmanın zorlaşması nedeniyle CHP’yi büyükşehirleri kaybetme korkusu sardı. CHP’ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz bile partinin belediye başkanlarını hedef aldı. CHP’nin özellikle Hatay’da kötü bir sınav verdiğini vurguladı. “Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler” çıkışı yaptı…