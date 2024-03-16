İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Kanarya, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan yıldız oyuncuya Avrupa'nın 4 dev takımı talip oldu. İşte o isim ve o takımlar...