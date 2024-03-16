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Spor
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İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

2024-03-16 12:51:12
İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Kanarya, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan yıldız oyuncuya Avrupa'nın 4 dev takımı talip oldu. İşte o isim ve o takımlar...

#1
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

#2
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler, yarı finale kalması durumunda Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

#3
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak finali hedefleyen Kanarya, işi oldukça sıkı tutuyor.

#4
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Sezon sonunda Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve UEFA Konferans Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, oldukça yoğun bir fikstürden geçecek.

#5
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.

#6
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

DJIKU'DA FLAŞ GELİŞME

#7
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Bu isimlerden biri olan savunmanın önemli yıldızı Ganalı stoper Alexander Djiku için önemli gelişmeler yaşanıyor.

#8
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Sezon başında transfer edilen yıldız savunmacı gösterdiği performansla göz doldurdu.

#9
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Takvim'e göre; Taraftarın sevgilisi haline gelen Djiku, teknik direktör İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor.

#10
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

İstikrarlı yapısı ve defanstaki sağlam duruşuyla dikkat çeken Alexander Djiku, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

#11
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Yükselen grafiğiyle transferin gözdesi konumuna gelen yıldız savunmacıya 4 kulüp birden talip oldu.

#12
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Alexander Djiku ile Lyon, Real Betis, Napoli ve Lazio'nun ilgilendiği bildirildi.

#13
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Djiku'nun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.

#14
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Ancak Ganalı stoper ile ilgilenen takım sayası arttıkça ve rekabet de kızıştıkça bu rakamın daha yukarılara çıkması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

#15
Foto - İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! Dünyanın en büyükleri kapıya dayandı! Her yerden saldırıyorlar…

Fenerbahçe'nin Djiku'nun takımda kalmasını istiyor. Kanarya'nın sadece teklif edilen rakamların cazip bir hale gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verilebileceği belirtiliyor.

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