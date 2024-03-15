İsmail Kartal'dan kahreden itiraf: Ne Süper Kupa'ymış arkadaş bir türlü oynayamadık! Yetti artık...

Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da hedeflerinin 3 kupayı da kazanmak olduğunu dile getiren Kartal, şunları söyledi: "Şampiyonluk yarışında hedefimiz devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de hedefimizi gidebildiğimiz yere kadar gitmek anlamında koymuştuk. Süper Kupa'ya da talibiz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Burayı daha iyi anlatmak istiyorum. Bir Avrupa ülkesine gidip, 3 saat uçakta yolculuk edip, otelde kalıp sonra dönmek insanı yıpratıyor. Mesela geçen hafta Pendikspor karşısında ilk yarıda iyi oynayamadık. Aşırı yıpranma sebebiyle futbolcularda sakatlıklar yaşanıyor. Rakibimizde de aynı durum söz konusu. Bizimle oynadıkları maçın ardından evlerinde 1-1 berabere kaldılar. Avrupa maçlarında aşırı yıpranma oluyor. Sakatlıklar olabiliyor. Bütün bunları masaya yatırarak maç maç düşünüyoruz, elimizdeki en sağlıklı oyuncularla devam ediyor. Hedeflerimiz var, şampiyonluk, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa. Bunları yaparken de inşallah bu üç kupayı kazanırız."