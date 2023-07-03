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Spor
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İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

2023-07-03 12:45:27
İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal, 3 futbolcu konusunda nihai kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 3 isim...

#1
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı.

#2
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Sarı-lacivertliler sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırırken, takımı İsmail Kartal'a emanet etti.

#3
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Önümüzdeki sezon için hazırlıklara başlayan Kanarya, transfer çalışmalarına ise hız verdi.

#4
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

İlk olarak Ryan Kent'i renklerine bağlayan F.Bahçe, Inter ile sözleşme uzatmayan Edin Dzeko'yu da kadrosuna kattı.

#5
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Fenerbahçe'nin kasasından 2 oyuncu için de bonservis bedeli çıkmadı.

#6
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Ayrıca kiralık olarak giden Bruma ve Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonu kullanıldı.

#7
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

A Spor'a göre; Portekizli oyuncudan 6.5 milyon Euro, Alman santrfordan ise 4 milyon Euro bonservis geliri elde edildi.

#8
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

25 yaşındaki kaleci için Göztepe'ye 1.2 milyon Euro, Sambacı stoper için Flamengo'ya 1.4 milyon Euro ödendi.

#9
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Sözleşmeleri biten Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski ile de yola devam edilmeme kararı alındı.

#10
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Aynı zamanda Mbwana Samatta, Emre Demir, Burak Kapacak, Tiago Çukur, Çağtay Kurukalıp ve Eyüp Akcan da kiralıktan geri döndü.

#11
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Teknik direktör İsmail Kartal, önümüzdeki sezon takımda kalacak isimleri de belirlemeye başladı.

#12
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

62 yaşındaki çalıştırıcı, 3 isim konusunda nihai kararını verdi.

#13
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

İşte detaylar...

#14
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden Antwerp'te geçiren Mbwana Samatta ile yollar ayrılacak.

#15
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Sarı-lacivertlilerin 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Tanzanyalı golcü istenen performansı gösteremedi.

#16
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

30 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon 27 lig maçına çıkarken; 6 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

#17
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

F.Bahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi kalan Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro...

#18
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

F.Bahçe'ye 2020 yazında transfer olan Nazım Sangare, sarı-lacivertlilerde tutunamadı.

#19
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından sakatlanan 29 yaşındaki sağ bek, hiçbir maçta forma giyemedi.

#20
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Sangare'nin sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro...

#21
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Geçtiğimiz yaz Cagliari'den 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen Joao Pedro, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle etkili performans gösteremedi.

#22
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Sarı-lacivertlilerle tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, bu süreçte 5 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

#23
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Deneyimli oyuncunun İtalya'dan talipleri olduğu bilinirken, transfer teklifleri değerlendirilecek.

#24
Foto - İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

2025 yazına kadar F.Bahçe'yle mukavelesi bulunan İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

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