İsmail Kartal'dan büyük temizlik: Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir: Kimse neler olduğunu anlayamadı!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal, 3 futbolcu konusunda nihai kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 3 isim...