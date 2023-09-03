2023-09-03 17:32:24 İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosuna bir orta saha dahil ederek transfer dönemini kapatmayı planlayan Fenerbahçe, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kadrosunda 15 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertlilerde bu sayı, yeni transferle birlikte 16'ya yükselecek. Yeni transfere lisans çıkarabilmek için takımdan 2 ismi göndermek zorunda olan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kararını verdi. Sarı-lacivertli kulüp, vedalar için çalışmalara başladı. İşte tüm ayrıntılar...