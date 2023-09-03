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Spor
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İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

2023-09-03 17:32:24
İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosuna bir orta saha dahil ederek transfer dönemini kapatmayı planlayan Fenerbahçe, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kadrosunda 15 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertlilerde bu sayı, yeni transferle birlikte 16'ya yükselecek. Yeni transfere lisans çıkarabilmek için takımdan 2 ismi göndermek zorunda olan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kararını verdi. Sarı-lacivertli kulüp, vedalar için çalışmalara başladı. İşte tüm ayrıntılar...

#1
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

Avrupa liglerinde transfer dönemi sona erse de Türkiye'de devam ediyor. Fenerbahçe de kadrosuna bir orta saha transferi yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

#2
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

ÖN LİBERO AVRUPA'YA ZOR UEFA'ya kadro bildirme işlemi yarın sona erecek. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği ön libero transferi ise bu tarihe yetişmeyecek gibi görünüyor.

#3
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

Bu takviyenin 1 hafta daha sürmesi beklenirken 6 numara transferi UEFA Konferans Ligi grup karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev alabilecek.

#4
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

Jorginho ve Partey'in maddi şartlarının ağır olması nedeniyle bu iki isimde geri adım atılırken alternatif oyuncuların yönetim içinde gündeme gelmesi bekleniyor.

#5
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

GÖZLER KONTENJANDA Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlam bir 6 numara takviyesi yapacaklarını açıklaması gündem olurken, gözler yabancı kontenjanına çevrildi.

#6
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

Bir orta saha transferiyle birlikte 16 yabancısı olacak Kanarya'da bu sayının 14'e düşürülmesi gerekiyor.

#7
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

BATSHUAYI KALDI Sarı-lacivertlilerde kadrodan çıkartılacak 2 isimden birinin Michy Batshuayi olması bekleniyordu. Ancak Belçikalı, Notthingham Forest ile anlaşamadı ve takımda kalacağını açıkladı.

#8
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

Morelos'un transferi de iptal olurken teknik heyet, Belçikalı yıldıza sezon içinde sık sık forma şansı bulacağını söyledi.

#9
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

İsmail Kartal ve ekibi ise Batsman'e bu uzun periyotta yaklaşık 50 maç oynayacağını belirterek ona olan ihtiyaçlarını dile getirdi. Sabah'a göre; Özellikle Avrupa'da Belçikalı forvete daha fazla forma fırsatı verilecek.

#10
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

Takımdan gönderilmesi beklenen diğer aday ise Miguel Crespo… Yıllık 500 bin Euro kazanan Portekizli futbolcuya, ülkesinin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan teklifler geldi.

#11
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

CRESPO RAKAMI AZ BULDU! Crespo, 1.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle bu teklifleri geri çevirdi.

#12
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı zirvede planlarında olmayan oyuncuların başına Crespo'yu yazdığı ayrıca kontenjanın açılması adına Joshua King'in de gönderilmesini istediği öğrenildi.

#13
Foto - İsmail Kartal'dan beklenmedik ayrılık dikkat çekti! Mutlu olacaklar mı?

21 yaşaltı kategorisinde olan Mısırlı Omar Fayed'in ise kiralanması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün, Joshua King ve Crespo ile yollarını ayırıp yapılacak 6 numara transferine lisans çıkarması bekleniyor.

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