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Spor
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İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

2024-05-06 12:38:46
İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yolunda avantajını kaybetmiş olsa da matematiksel olarak ihtimal devam ettiği sürece Fenerbahçe yarışa devam edecek. 4'te 4 yaparak Galatasaray'ın puan kayıplarını bekleyecek olan Kanarya'da hem teknik direktör İsmail Kartal hem de kaptan Edin Dzeko takıma seslendi. Üstelik Kartal 11'de de kritik bir değişiklik yapmaya karar verdi. İşte detaylar...

#1
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Fenerbahçe için Sivas beraberliği büyük bir şok olmuştu. İsmail Kartal, hemen o maçın ardından yaptığı açıklamada takımına yeni hedefi göstermiş, “4’te 4 yaparsak şampiyon olabiliriz” demişti.

#2
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Beşiktaş galibiyeti Sarı-Lacivertliler’e sadece 3 puan değil, büyük moral de kazandırdı.

#3
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

İsmail Kartal, 3 günlük iznin ardından başlayan Konyaspor maçı hazırlıklarında sık sık öğrencileriyle konuşmalar yaptı, uyarılarda bulundu.

#4
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Deneyimli teknik adam, futbolcularından maça önde baskılı bir şekilde başlayıp, erken golle rakibin direncini kırmaları gerektiğini anlattı.

#5
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

İsmail Kartal öğrencilerine artık takılma lükslerinin olmadığını da sık sık hatırlattı. Dün yapılan idman sonrası da oyuncularla kısa bir toplantı yapan başarılı çalıştırıcının, “Rakibimiz kendi taraftarı önünde olacak ve ligde kalma adına onların da şiddetle puana ihtiyaçları var.

#6
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Bu durum, son derece motive ve hırslı oynamalarına neden olacaktır. Ancak bizim için de 3 puan dışında bir seçenek yok. Maç maç düşünüp, kazanarak yola devam etmeliyiz. Azimle mücadele ettiğimiz sürece ümitler tükenmez” diye konuştuğu kaydedildi.

#7
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Sarı-Lacivertliler, matematiksel olarak şansı sürdüğü sürece şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmeye kararlı. Sezon boyunca bu hedef doğrultusunda İsmail Kartal’ın motivasyon konusundaki en büyük yardımcısı Edin Dzeko oldu.

#8
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Boşnak yıldız zaman zaman performans olarak düşüş yaşadı. Sezonun ikinci bölümünde 4 gol atabilen tecrübeli forvetin oyun içindeki katkısı ise çok daha fazlaydı.

#9
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

38 yaşındaki oyuncu, saha dışında ise takımına harika bir şekilde liderlik etti. Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler müthiş form tuttuğunda rehaveti önlemek, kötü sonuçlardan sonra ise arkadaşlarını ayağa kaldırmak için her zaman hazırdı.

#10
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Deneyimli golcü, “Bu büyük camia şampiyonluğu hak ediyor. Bunu başarmak için son düdüğe kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz. Sezon başından beri gerçek bir takım gibi hareket ettik.

#11
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Önümüzde yine kritik ve zorlu bir sınav var. Artık tek bir kayıp bile yapamayız. Birlikte savaşalım ve bu maçı da kazanarak önümüze bakalım” ifadelerini kullandı. Dzeko, maç içinde senaryo ne olursa olsun son düdük çalana kadar yüksek motivasyonla oynamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

#12
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

İsmail Kartal, geçen hafta 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında taktiksel gerekçeyle Edin Dzeko’yu yedek soyundurup Michy Batshuayi’yi 11’de görevlendirmişti. Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertliler’in ilk golünü atmıştı. Batshuayi, derbide iyi oynasa da Konya deplasmanında yine görev değişimi yaşanması bekleniyor.

#13
Foto - İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Bu kez Bats’ın kulübeye geçmesi ve Dzeko’nun 11’e geri gönmesi bekleniyor. 38 yaşındaki forvet, Yeşil-Beyazlılar’a karşı oynanan ilk maçta 40 dakikada hat-trick yapmıştı. Dzeko, ligde 33 maçta kaydettiği 20 golle krallık yarışında da iddialı konumda.

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