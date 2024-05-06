İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir

Önümüzde yine kritik ve zorlu bir sınav var. Artık tek bir kayıp bile yapamayız. Birlikte savaşalım ve bu maçı da kazanarak önümüze bakalım” ifadelerini kullandı. Dzeko, maç içinde senaryo ne olursa olsun son düdük çalana kadar yüksek motivasyonla oynamaları gerektiğini sözlerine ekledi.