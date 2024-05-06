2024-05-06 12:38:46 İsmail Kartal, Konyaspor'a yenilmiş gibi konuştu! Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko Fenerbahçe'yi yakabilir
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yolunda avantajını kaybetmiş olsa da matematiksel olarak ihtimal devam ettiği sürece Fenerbahçe yarışa devam edecek. 4'te 4 yaparak Galatasaray'ın puan kayıplarını bekleyecek olan Kanarya'da hem teknik direktör İsmail Kartal hem de kaptan Edin Dzeko takıma seslendi. Üstelik Kartal 11'de de kritik bir değişiklik yapmaya karar verdi. İşte detaylar...