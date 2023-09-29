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Spor
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İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

2023-09-29 12:15:31
İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yaptı ve 6'da 6 ile liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isterken, 4 futbolcunun geleceğiyle ilgili durumları ise merak ediliyor. Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal, 2 yıldızın biletini de kesti. İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.

#2
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.

#3
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Alexander Djiku, Leonardo Duarte (k.k) ve Sebastian Szymanski (2) kaydetti.

#4
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Bu galibiyetle birlikte Kanarya, galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

#5
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Ligde 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü.

#6
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ererken, sezon sonunda F.Bahçe'de 4 yıldız boşa çıkacak. Sarı-lacivertlilerde ayrıca teknik direktör İsmail Kartal, 2 ismin de biletini kesin olarak kesti. İşte detaylar...

#7
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

JOSHUA KING F.Bahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertlilerde son senesine girdi.

#8
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

A Spor'a göre; Norveçli golcü F.Bahçe'de şu ana kadar 35 maça çıkarken 8 gol, 5 asistlik performans gösterdi ve 1.750 dakika sahada kaldı.

#9
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

MERT HAKAN YANDAŞ 2020 yazında Sivasspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Mert Hakan Yandaş, takım kaptanlarından biri oldu.

#10
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Deneyimli orta saha şu ana kadar 105 maçta forma giyerken 7 gol, 18 asistlik katkı sağladı ve 5.181 dakika süre aldı.

#11
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

29 yaşındaki futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

#12
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

LUAN PERES Geçen sezon 5.23 milyon Euro bonservisle gelen Luan Peres, sarı-lacivertllerde beklenen performansı sergileyemedi.

#13
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Yabancı sınırından dolayı kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoperle devre arası yollar ayrılması planlanıyor.

#14
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu; 23 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

#15
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

MIGUEL CRESPO 2021 yazında Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo, bir dönem ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

#16
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Akıllara G.Saray'a uzatma dakikalarında attığı golle kazınan Portekizli yıldızla yeni sözleşme görüşmeleri yapılmıştı.

#17
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

27 yaşındaki oyuncu ile kulübün önerdiği maaş arasında fark bulunuyor.

#18
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Portekizli futbolcu 67 maçta 4.138 dakika süre alırken; 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

#19
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

LINCOLN Geçtiğimiz yıl 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Lincoln, yabancı sınırına takılan bir diğer isim oldu.

#20
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Kadro dışı bulunan Brezilyalı orta saha, devre arası başka bir takıma kiralanacak.

#21
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu 35 maça çıkarken 2 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

#22
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

MICHY BATSHUAYI 2022 yazında Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Michy Batshuayi, kritik puanlar kazandırdı.

#23
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Belçikalı yıldız, geçen sezon Enner Valencia ile birlikte takımın skor yükünü üstlendi.

#24
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

Edin Dzeko'nun transferiyle birlikte sezon başında Lens'e satılması gündeme gelse de, takımda kaldı.

#25
Foto - İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden yaşanacak... Ocak'ta ayrılıklar kapıda...

29 yaşındaki santrfor 41 maçta 23 gol, 4 asistlik katkı sağladı ve 2.244 dakika sahada yer aldı.

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