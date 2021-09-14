İsmail Demir açıkladı: Türkiye için gelecekte daha da önem taşıyacak

Bir gazetecinin Türkiye'de yazılım konusunda yaşanan gelişmeleri sorması üzerine Demir, "Bu konuda arkadaşlarımız gerçekten iyiler. Yazılım meselesinde tabii doğru veri, verinin süzülmesi, analiz edilmesi, komut haline getirilmesi ve yazılımın kendisi önemli. Yazılımın hitap ettiği alana göre yazılımcının o yazılımı oraya adapte edebilmesi de önemli. Bu da kendi içinde başka bir değer oluşturuyor. Bunları bir arada gördüğümüzde yazılım dünyası, siber güvenlik alanı, Türkiye için gelecekte daha da önem taşıyacak, oldukça önemli sayıda istihdamın, eleman açığının da belki olacağı alanlar. Bu da her bakımdan önemli." diye konuştu.