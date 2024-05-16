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Medya
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İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

2024-05-16 11:58:16
İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

Müslümanları olduğundan farklı göstererek İslam'a saldıran Kızılcık Şerbeti isimli rezil dizide 'Nilay' karakterini oynayan Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı. Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı Selçuk Ç. ile pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

1
#1
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

Geçtiğimiz 29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek sipariş verdiği 1.5 gram kokain için 6 bin lira ödeme yapmış ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrilmişti. Şüphelinin üstünden 1.1 gramı taş, 0.3 gramı toz kokain çıkmıştı. Civelek, polislerin tam arama yaptığı esnada uyuşturucu satıcısına "Getirdin mi malzemeyi" demesi üzerine uyuşturucu ticareti açığa çıkmıştı.

#2
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

TAŞ KOKAİNİ T, TOZ KOKAİNİ L DİYE KODLADI - Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla 28 Ekim gecesi yaptığı konuşmalarda, uyuşturucu maddeyi daha ucuza alabilmek için yaptığı pazarlık da gün yüzüne çıktı. Civelek'in konuşmalarda ayrıca taş kokaini T, normal kokaini L olarak kodladığı görüldü. İşte dava dosyasına yansıyan, torbacı Selçuk Ç. ile Feyza Civelek arasında geçen telefon konuşmaları:

#3
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

Feyza Civelek (F.C.): Gelir misin? 1 T + taksi parası olacak. Selçuk Ç. (S.Ç.): Ulusa mı? F.C.: Evet S. Ç.: 3200 lira yapıyor. 15 dakika beklememiz. Yemek yapıldı. F. C.: Ne zaman çıkarsın yani? S.Ç.: Kuruması lazım. 15 dakika F.C.: Kurumasın boşver peçeteye koy getir işte. S.Ç. L istemiyon

#4
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

1.5 T YARIM L ARTI TAKSİ NE KADAR YAPIYOR? - F.C.: Evet Hadi çık gel. 3 bin 200. Gelmen kaç dakika 10 dakika buradasın dimi. Bir şey soracağım. 1.5 T ( 1.5 gram taş kokain) Yarım L (line yani toz kokain) artı taksi ne kadar yapıyor? Çıktın mı? Selçuk bir şey sordum? Ne aldın yanına? S.Ç.: Çıktım. Fiyat değişti.

#5
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

NE FİYATI DEĞİŞTİ DAHA 1 SAAT OLDU - F.C.: Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi? S.Ç.: 6 bin lira toplam. F.C.: Yanında ne kadar T var? Söyle ona göre hesaplayacağım? Söylesene? Teklifi kabul etmiyorum. S.Ç.: Gel bekliyorum. F.C.: Neredesin. Ayır 1 T yarım T diye.

#6
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

TORBACI DAVA YEDİ CİVELEK TAKİPSİZLİK ALDI - İkili, 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece yapılan bu konuşmadan sonra polisler tarafından sokakta yakalandı. Torbacı Selçuk Ç. gözaltına alınarak tutuklandı ve minimum 15 yıla kadar hapis istemiyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Civelek'e ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

#7
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

NE OLMUŞTU? - Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in (29) adının ilginç bir olaya karıştığı ortaya çıktı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilgilere göre geçtiğimiz 29 Ekim gece saat 04.15 sıralarında Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler Ulus Mahallesi'nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu. Ekipler, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler yaptıkları anonsla motoru durdurdu ve 2 şüpheliye GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'nin UYAP sorgulamaları temiz çıktı.

#8
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

1.1 GRAMI TAŞ 0.4 GRAMI TOZ KOKAİN - Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A.'nın üst aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer şüpheli Selçuk Ç. ise tam üst araması yapılacağı esnada sağ cebinden peçeteye sarılı vaziyette 1.1 gram taş kokain ve 0.4 gram şeffaf poşete sarılı vaziyette beyaz renkli toz halinde kokain maddesini polislere teslim etti.

#9
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

TORBACIYA BÖYLE SESLENDİ: GETİRDİN Mİ MALZEMELERİ - Tam bu esnada Selçuk Ç.'nin telefonunun sürekli çaldığı görüldü. Aynı anda bir de genç bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının, üst araması yapan polislerin duyacağı bir şekilde Selçuk Ç.'ye "Getirdin mi malzemeleri" demesi üzerine polisler kısa süreli bir şok geçirdi. Yapılan incelemelerde genç kadının Kızılcık Şerbeti isimli dizide rol alan Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı. 3 isim de polis karakoluna götürüldü.

#10
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

DEKONTU POLİSLERLE PAYLAŞTI - Olay yerinde polislere konuşan Civelek, Selçuk Ç'nin hesabına kokain getirmesi için mobil bankacılık yoluyla 6 bin lira para gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı.

#11
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

BİRAZ DA ALKOLLÜYDÜM - Civelek, polis karakolunda ise ağız değiştirdi. Civelek burada 'bilgi veren' sıfatıyla "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" şeklinde ifade verdi.

#12
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

CEP TELEFONUNA EL KONULDU - Karakola götürülen 3 isimden Selçuk Ç. ifadesinde, uyuşturucu maddeleri Kağıthane'den tanımadığı bir şahıstan 4 bin liraya aldığını ve 6 bin liraya da satmak için Feyza Civelek'e getirdiğini belirtti. Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A. ise 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadede, uyuşturucu alış verişinden haberdar olmadığını, sadece arkadaşının 'Beni Beşiktaş'a bırakır mısın' demesi üzerine yardımcı olduğunu öne sürdü. Şüpheli Selçuk Ç.'den çıkan 6 bin lira, cep telefonu ve sim kartına incelenmesi için el konuldu. Gözaltına alınan Selçuk Ç., adliyeye sevk edildi.

#13
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

TORBACIYA DAVA - Mahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Selçuk Ç.'nin aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenleyerek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

#14
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

CİVELEK'E TAKİPSİZLİK - Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek'in evinde ve üzerinde yapılan polis aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

#15
Foto - İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı

6 YIL ÖNCE DE POLİSİN ELİNİ ISIRMIŞTI - Civelek, 2018 yılında da Ortaköy'de alkol kontrolü için durdurulduğu sırada polisin elini ısırdığı için gözaltına alınmıştı. Civelek, polis memurlarına yumruk ve tekme atarak saldırdığı, bir polisin elini ısırdığı, hakaret ettiği ve bir polisin de telefonunu elinden alarak yer atıp kırdığı iddia edilmişti. Civelek bu iddialarla ilgili 4 yıl önce 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Mahkeme, Civelek'i, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'görevini yaptırmamak için direnme' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6 ay 7 gün hapis cezası ile 9 bin 80 lira para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

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Yorumlar

Gültekin

BİZİM İNSANIMIZ İSLAM'A NİÇİN ZARAR VERMEK İSTİYOR VE BÖYLESİ DİZİLERDE ROL ALMAYI KABULLENİYOR, ACABA BUNLARDA DAHA FAZLA DÜNYALIK KAZANACAKLARINI SANIYORLARSA, ÇOK YANILIYORLAR, KAZANDIKLARI TEK BİR ŞEY VAR O DA CEHENNEM ATEŞİDİR.
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