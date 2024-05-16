2024-05-16 11:58:16 İslam’a saldıran dizinin oyuncusuna bakın! ‘Kızılcık keşi'nin pazarlık mesajları ortaya çıktı
Müslümanları olduğundan farklı göstererek İslam'a saldıran Kızılcık Şerbeti isimli rezil dizide 'Nilay' karakterini oynayan Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı. Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı Selçuk Ç. ile pazarlık yaptığı ortaya çıktı.