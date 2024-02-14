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Medya
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İslam ülkeleri için tarihi fırsat! O konuda Türkiye ile birlikte hareket ederlerse bu olacak

2024-02-14 13:21:10
İslam ülkeleri için tarihi fırsat! O konuda Türkiye ile birlikte hareket ederlerse bu olacak

Mahmut Övür, İslam dünyasının İsrail konusunda artık bir yol ayrımında olduğunu belirtti. “İslam ve Arap ülkelerinin ‘denklemi’ ne? Yanı başlarında Filistinliler katledilirken, yarın kendi güvenliklerini de tehdit edecek soykırımcı bir devletin vahşeti karşısında susmak mı? ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ demek mi?” diye soran Övür, başta İslam ülkeleri olmak üzere sistemin mağdur ettiği bütün ülkelerin, "Dünya beşten büyüktür" diyen Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - İslam ülkeleri için tarihi fırsat! O konuda Türkiye ile birlikte hareket ederlerse bu olacak

“(…) İsrail'i bu kadar pervazsız yapan nedir? Sadece arkasındaki ABD ve Batı Bloku'nun desteği mi?  Sorunun cevabını hafta sonu İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun "Filistin Özel Oturumu"nda konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş verdi. Uzun analizinin sadece şu bölümünü aktarmak istiyorum: 

#2
Foto - İslam ülkeleri için tarihi fırsat! O konuda Türkiye ile birlikte hareket ederlerse bu olacak

"İsrail'in bunu ortaya koyarken en büyük gücü ne askeri gücüdür, ne arkasındaki Batı dünyasının gücüdür, ne finans gücüdür, ne medyadaki gücüdür ne de başka alanlardaki gücüdür. Hiç şüphesiz bu güçler İsrail'in bu kadar pervasız hareket etmesine neden oluyor ama inanın ki en büyük gücü; İslam âleminin paramparça, dağınık olması ve işbirliğinden çok uzak bir noktada durmasıdır. Yani bizim dağınıklığımız, inisiyatif alamamamız, karar veremememiz İsrail'in en büyük gücünü oluşturuyor." 

#3
Foto - İslam ülkeleri için tarihi fırsat! O konuda Türkiye ile birlikte hareket ederlerse bu olacak

MAZLUM ÜLKELERE ÇAĞRI  Dünyanın dört bir yanında milyonlar sokağa dökülürken, Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, İspanya'dan Somali'ye, Brezilya'dan Galler'e birçok ülke harekete geçerken İslam ve Arap ülkelerinin sessizliği gerçekten anlaşılır gibi değil. İsrail'in içinden bile çok daha anlamlı ve sert tepkiler geliyor. Bir süre önce Felsefe Profesörü Slavoj Zizek, "İsrail ne yapmalı?" diye sorduğu yazısında İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet'in eski lideri Ami Ayalon'un şu çağrısına yer verdi:  "İsrailliler olarak ancak Filistinlilerin umudu varsa güvende olabiliriz. Denklemimiz bu." 

#4
Foto - İslam ülkeleri için tarihi fırsat! O konuda Türkiye ile birlikte hareket ederlerse bu olacak

Peki İslam ve Arap ülkelerinin "denklemi" ne?  Yanı başlarında Filistinliler katledilirken, yarın kendi güvenliklerini de tehdit edecek soykırımcı bir devletin vahşeti karşısında susmak mı? "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" demek mi?  Artık ABD ve Batı Bloku'nun sadece kendi çıkarlarını düşünmesi, bütün değerleri altüst etmesi, Filistin'deki soykırıma açıkça göz yumması yıkılmaya mahkûm bir medeniyet olduğunu gösteriyor. Bu da en azından adalet ve merhamet arayan insanlar ve ülkeler için iyi bir fırsat.  Başta İslam ülkeleri olmak üzere sistemin mağdur ettiği bütün ülkeler bu fırsatı, "Dünya beşten büyüktür" diyen Türkiye ile birlikte değerlendirmeli.”

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