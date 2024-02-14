İslam ülkeleri için tarihi fırsat! O konuda Türkiye ile birlikte hareket ederlerse bu olacak

Peki İslam ve Arap ülkelerinin "denklemi" ne? Yanı başlarında Filistinliler katledilirken, yarın kendi güvenliklerini de tehdit edecek soykırımcı bir devletin vahşeti karşısında susmak mı? "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" demek mi? Artık ABD ve Batı Bloku'nun sadece kendi çıkarlarını düşünmesi, bütün değerleri altüst etmesi, Filistin'deki soykırıma açıkça göz yumması yıkılmaya mahkûm bir medeniyet olduğunu gösteriyor. Bu da en azından adalet ve merhamet arayan insanlar ve ülkeler için iyi bir fırsat. Başta İslam ülkeleri olmak üzere sistemin mağdur ettiği bütün ülkeler bu fırsatı, "Dünya beşten büyüktür" diyen Türkiye ile birlikte değerlendirmeli.”