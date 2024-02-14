2024-02-14 13:21:10 İslam ülkeleri için tarihi fırsat! O konuda Türkiye ile birlikte hareket ederlerse bu olacak
Mahmut Övür, İslam dünyasının İsrail konusunda artık bir yol ayrımında olduğunu belirtti. “İslam ve Arap ülkelerinin ‘denklemi’ ne? Yanı başlarında Filistinliler katledilirken, yarın kendi güvenliklerini de tehdit edecek soykırımcı bir devletin vahşeti karşısında susmak mı? ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ demek mi?” diye soran Övür, başta İslam ülkeleri olmak üzere sistemin mağdur ettiği bütün ülkelerin, "Dünya beşten büyüktür" diyen Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: