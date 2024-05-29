İslam Memiş yeniden uyardı! Son 2 haftanız var…

Kurban Bayramı var. Yaz tatilini birleştiren bir Türkiye olacak. Okullar da kapanıyor. Metropollerde insan sayısında azalma göreceğiz. Son iki haftadır ellerindeki döviz ve altını bozduran insanlar var. TL'ye ihtiyaç var. Kurban hisseleri 15-18 bin lira aralığında. Beraberinde memlekete, tatile çıktığını düşünelim. Burada herkes hazırlık yapıyor. İçeride kur da stabil. Altın fiyatları da ons tarafta geriledi. Fiyatlar da gerileyince TL'ye talep arttı. Bayrama kadar 2 hafta boyunca TL talebinin devam edeceğini tahmin ediyorum. İhtiyaçtan dolayı bu talep. İnsanlar, şirketler giderlerini karşılamak için TL ihtiyacını devam ettiriyorlar. Bu dövizin bozdurulmasını yanlış anlamamak lazım. Herkes döviz, altın bozduruyor diyebilirler. TL ihtiyacından dolayı talep görmesi farklı bir şeydir, TL enstrümanına yatırım yapılması farklı bir şeydir.