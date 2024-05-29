İslam Memiş yeniden uyardı! Son 2 haftanız var…

Kesinlikle açık pozisyonda tatile çıkmayın. Döviz borcun vardır, al tatile öyle çık. Risklerini bölmen lazım. Yüzde 50 satış yapıp yüzde 50 farklı enstürmana da geçebilirsin. Açıkta kalmadan tatile çıkman lazım. Hayat pahalılığında yüksek maliyet karşısında, Anadolu'ya tatile giden, araçlarıyla tatile çıkan arkadaşlarımızın mutlaka, hangi ilden geçiyorlarsa burada gıda tarafında alım yapması lazım. Yazlık erzaklarınızı bagaja koyun, İstanbul'a getirin. Temmuz itibarıyla hayat pahalılığının devam edeceğini göreceğiz raflarda."