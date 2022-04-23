  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
İslam Memiş sahte dolar için kötü haberi verdi! Aman bu detaya dikkat edin

2022-04-23 10:30:24
İslam Memiş sahte dolar için kötü haberi verdi! Aman bu detaya dikkat edin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde piyasaya sıkça sürülen sahte dolarlarla ilgili vatandaşları uyardı.

#1
Foto - Teknoloji, baskı teknikleri, kağıt kalitesi ve dijital olanakları kullanan kalpazanların, daha kaliteli sahte paralar üretmeye başladığı öğrenildi.

Teknoloji, baskı teknikleri, kağıt kalitesi ve dijital olanakları kullanan kalpazanların, daha kaliteli sahte paralar üretmeye başladığı öğrenildi.

#2
Foto - Son teknolojiyi kullanılarak üretilen sahte paraların çıplak gözle anlaşılmasının mümkün olmadığını belirten İslam Memiş,

Son teknolojiyi kullanılarak üretilen sahte paraların çıplak gözle anlaşılmasının mümkün olmadığını belirten İslam Memiş, "Daha önceki sahte paraları insanlar, biraz dikkat ederek çıplak gözle ayırt edebiliyordu. Bugünkü teknolojik imkanlar karşısında sahte paranın ayırt edilmesi neredeyse imkansız. Bizim gibi uzmanların bile çok dikkat etmesi gerekiyor. Hatta bunu destenin arasına koysanız, çoğu dövizci ve tüccarın gözden kaçırma olasılığı çok yüksek. Para sayma makinelerinden hızlıca geçiyor. Hatta ATM'lerden geçtiği bilgisi bile kulaklarımıza geliyor. Örneğin bu elimdeki sahte dolar, sesine, kabartmalarına baktığınız zaman birebir taklit, çok kaliteli bir sahte basım yapmışlar" diye konuştu.

#3
Foto - Piyasada son yıllarda sahte dolarlara sıklıkla rastlandığını belirten Memiş,

Piyasada son yıllarda sahte dolarlara sıklıkla rastlandığını belirten Memiş, "Özellikle tatil ve bayram sezonları öncesi çok oluyor. Sadece dövizde değil, TL'de de sahteler piyasada dolaşmaya başladı. O yüzden bayram arefelerinde ticarethanelerin, tüccarların çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Memiş son bir yıldır piyasada en fazla sahte 50 dolar görüldüğünü belirterek "Ondan önceki yıl piyasada 20 dolar daha fazla vardı. Sahte 100 doları eskisi kadar yapmıyorlar çünkü insanlar çok dikkat ediyor. Ama 10, 20 ve 50 dolara eskisi kadar dikkat edilmiyor. Düşük miktarlar olduğu için bozdurulması daha kolay oluyor" dedi.

#4
Foto - Kalpazanların işyerlerine sahte parayı verirken 'bozdurma' teklifiyle gelmediğini belirten Memiş,

Kalpazanların işyerlerine sahte parayı verirken 'bozdurma' teklifiyle gelmediğini belirten Memiş, "Sahte parayla sizinle alışveriş yapar. Siz sahte parayı alır para üstü verirsiniz. Ama küçük şeyler alır genelde, mesela 50 lira verir, bir çikolata alır. Siz 45 lira para üzeri verirsiniz. Paraları bu şekilde eritiyorlar. İnsanların bugünlerde çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

#5
Foto - İslam Memiş, sahte parayı fark etmek için kağıdın kalitesi ve sesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş,

İslam Memiş, sahte parayı fark etmek için kağıdın kalitesi ve sesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, "Kağıttaki mürekkep koyu ve leke bırakıyor mu buna bakmak gerekiyor. Kaliteli sahte paralarda kağıt ve mürekkep çok kaliteli oluyor. Dijital imkanları kullanabiliyorlar. Kalıplarını çok özel bir şekilde hazırlayabiliyorlar. Dediğim gibi ayırt edebilmek çok güçleşti" diye konuştu.

Görüşmeler başladı...
Teknoloji

Görüşmeler başladı... "GÖKBEY" filoya katılıyor

TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "GÖKBEY Helikopteri"nin yakın bir zamanda hava ambulans filosuna dahil edilm..
Suriyeliler neden bayramlarda ülkelerine dönüyor? Gerçek tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...
Aktüel

Suriyeliler neden bayramlarda ülkelerine dönüyor? Gerçek tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...

Suriyeli sığınmacıların Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerini ziyaret etmesi Türkiye'de bir tartışma konusu. Medipol Üniversitesi'nden ..
Bunlar iyice tozuttu! ÖSYM, İŞKUR, SGK kayıtları değiştiriliyormuş
Medya

Bunlar iyice tozuttu! ÖSYM, İŞKUR, SGK kayıtları değiştiriliyormuş

Halk TV canlı yayınında konuşan Hakan Çelenk, ÖSYM, İŞKUR ve SGK içinde bir ekibin kayıtları değiştirdiğini iddia etti. Eski AK Partililerin..
İhsan Şenocak sonsuz mutluluğun sırrını anlattı!
Dini Bilgiler

İhsan Şenocak sonsuz mutluluğun sırrını anlattı!

Hayatın ölümle bitmeyeceği mesajını veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bu muhteşem hayat ölümle bitmez; Yeniden başlar. Hayatını İslam ile ..
İBB'nin 23 Nisan süslemeleri dalga konusu oldu: Ekrem otobüsü it
Gündem

İBB'nin 23 Nisan süslemeleri dalga konusu oldu: Ekrem otobüsü it

CHP'li İBB'nin metrolara astığı 23 Nisan fişleri sosyal medyada dalga konusu oldu. İstanbul'da arızalanan İETT otobüslerine atıfta bulunan s..
Rusya, rezil olduğu olayla ilgili günler sonra ilk kez konuştu! Onlarca kayıp var
Dünya

Rusya, rezil olduğu olayla ilgili günler sonra ilk kez konuştu! Onlarca kayıp var

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de patlama olduktan sonra batan Moskova kruvazöründeki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay