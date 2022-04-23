İslam Memiş sahte dolar için kötü haberi verdi! Aman bu detaya dikkat edin

Piyasada son yıllarda sahte dolarlara sıklıkla rastlandığını belirten Memiş, "Özellikle tatil ve bayram sezonları öncesi çok oluyor. Sadece dövizde değil, TL'de de sahteler piyasada dolaşmaya başladı. O yüzden bayram arefelerinde ticarethanelerin, tüccarların çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Memiş son bir yıldır piyasada en fazla sahte 50 dolar görüldüğünü belirterek "Ondan önceki yıl piyasada 20 dolar daha fazla vardı. Sahte 100 doları eskisi kadar yapmıyorlar çünkü insanlar çok dikkat ediyor. Ama 10, 20 ve 50 dolara eskisi kadar dikkat edilmiyor. Düşük miktarlar olduğu için bozdurulması daha kolay oluyor" dedi.