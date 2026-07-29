Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

Obo Genel Müdürü Palausch da “Ezel Cıvata’nın değerleri ve kalitesi Obo için mükemmel bir uyum sağlıyor. Başlangıçtan itibaren her iki şirket de iş birliğimizin fırsatlarını ve avantajlarını fark etti. Görüşmeler adil, profesyonel ve verimliydi. Bunlar birlikte başarılı bir gelecek için en iyi ön koşullardır” açıklamasını yaptı. Ezel Cıvata’nın yönetici ortakları Ezel ve İzzet Kohen ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Birleşme, Ezel Cıvata’nın daha da gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Obo gibi güvenilir ve güçlü bir ortak bulduğumuz için çok mutluyuz. Obo ile geleceğin zorluklarına ve fırsatlarına ideal bir şekilde hazırız ve büyümeye devam edebiliriz.”