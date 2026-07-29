  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu! Devasa projeler için kolları sıvadılar! Petrol ülkesi yana yakıla Türkiye’yi bekliyor: Gelirseniz havalara uçarız Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı Sıcak havada uyku uyumanın 5 formülü ortaya çıktı! İşte uzmanların önerdiği kurallar Canan Karatay'ın ısrarla tavsiye ettiği yaz meyvesi: Bir avucu bile lif ve antioksidan deposu İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor Ahbap soruşturmasında ünlülerin çarkı! Eski paylaşımlar yeniden gündemde Bakan Çiftçi'den çarpıcı açıklama: Yabancı gizli servisler suç çetelerini kullanıyor Devler teker teker çöküyor! 5 bin kişi işten çıkaracaklar İran saldırılara yeniden başladı! Kritik üssü hedef aldılar
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde vida, somun, cıvata ve özel bağlantı elemanları üreten yerli sanayi şirketi Almanlara satıldı. İşte detaylar..

#1
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İzmir Torbalı’da 30 bin metrekarelik alanda vida, somun, cıvata ve özel bağlantı elemanları üreten Ezel Cıvata’nın çoğunluk hisselerini Alman grup Obo Betterman satın aldı. 24 Temmuz’da el sıkışan taraflar satın almayla ilgili bir rakam açıklamadı. Elektrik tesisatı teknolojileri alanında global bir şirket olan Obo Bettermann, bu hisse alımıyla tedarik zincirini ve küresel piyasadaki bağlantı teknolojileri portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

Çoğunluk hisseyi satan Ezel Cıvata’nın sahibi Kohen Ailesi ise şirketin operasyonlarını yönetmeye devam edecek. Obo Betterman Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Bettermann, "Ezel Cıvata ile Obo, onlarca yıldır kendi üretiminden yüksek kaliteli vidalar, somunlar, cıvatalar ve özel bağlantı elemanları konusunda uzmanlaşmış, son derece deneyimli ve başarılı bir şirket kazanıyor" dedi.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

Obo Genel Müdürü Palausch da “Ezel Cıvata’nın değerleri ve kalitesi Obo için mükemmel bir uyum sağlıyor. Başlangıçtan itibaren her iki şirket de iş birliğimizin fırsatlarını ve avantajlarını fark etti. Görüşmeler adil, profesyonel ve verimliydi. Bunlar birlikte başarılı bir gelecek için en iyi ön koşullardır” açıklamasını yaptı. Ezel Cıvata’nın yönetici ortakları Ezel ve İzzet Kohen ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Birleşme, Ezel Cıvata’nın daha da gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Obo gibi güvenilir ve güçlü bir ortak bulduğumuz için çok mutluyuz. Obo ile geleceğin zorluklarına ve fırsatlarına ideal bir şekilde hazırız ve büyümeye devam edebiliriz.”

#4
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

Biraz da iki şirket hakkında bilgi vereyim. Ne tesadüftür ki iki şirketin de temeli 1911 yılında atılmış. Franz Bettermann, 1911'de pirinç eşyalar, ayakkabı kancaları ve halkalar üreten küçük bir şirket kurdu. Bu şirket Obo Bettermann Grubu'nun temellerini attı.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

Merkezi Almanya'nın Menden kentinde bulunan Obo Bettermann, 40 iştiraki, 60'tan fazla ülkede 36 temsilciliği ve 8 uluslararası üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam 4 bin 500 çalışanı olan grup Almanya dışında Macaristan, İsviçre, Hindistan, Birleşik Krallık, ABD, Güney Afrika ve Hollanda’da üretim tesislerine sahip. Binaların elektrik altyapısı için kullanılan 30 bin ürünlük bir portföyü bulunuyor. Şirketin Türkiye’de Gebze’de kablo destek sistemleri için çalışan bir fabrikası mevcut.

#6
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı

Ezel Cıvata’nın da temelleri 1911 yılında İşhanı’nda hırdavat ithalatı ve satışı ile başladı. 1930 yılında inşaat sektörüne yönelik cam ithalatına başladı. 1970'li yıllara gelindiğinde ismini Ezel Cıvata olarak değiştiren şirket, cıvata alanındaki ilk adımlarını atmaya başladı. 1970'li yılları takip eden süre içerisinde, 6.8 kalite demir cıvata alanında bir marka haline gelen Ezel Cıvata, ürün çeşitliliği ve pazarlama ağı ile Türkiye çapında tanındı. 2000 yılında globalleşmenin ve pazar koşullarının baskısı ile yatırım kararı alan Ezel Cıvata, 30 bin metrekare alanda yeni üretim tesisinin temelini attı. Şirket, Exel Fasteners markası markasıyla ihracat yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan, iletişimin önemine AHBAP üzerinden dikkat çekti: Deprem istismarıyla operasyon çektiler
Gündem

Erdoğan, iletişimin önemine AHBAP üzerinden dikkat çekti: Deprem istismarıyla operasyon çektiler

2. İletişim Şura’sının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun algoritma faşizmine maruz bırakılarak hakikatlerden k..
‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor
Gündem

‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor

Saç rengini ve tarzını Game of Thrones karakterine benzeterek sosyal medyada ‘Bilecik'in Khaleesi’ olarak anılmaya başlayan CHP’nin Bilecik ..
Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular
Gündem

Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular

Kadın sporlarında kullanılan kıyafetlerin gereksiz açık olması kamuoyunda sıkça eleştirilen bir konuyken, Akademisyen Selman Öğüt’ün konuya ..
Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü
Tarım

Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü

Mersin Tarsus'ta hafta sonu etkili olan fırtına, çok sayıda mahalledeki mısır tarlalarını vurdu. İlk tespitlere göre 3 bin dönüm ekili alan ..
Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın
Kadın - Aile

Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın

Güneş, kirletici maddeler, havadan ve sağlıksız yaşam tarzından kaynaklanan gözaltı ve cilt problemleri sıklıkla karşılaşılan önemli bir kon..
Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!
Eğitim

Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği tercih süreci yarın resmen başlıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23