Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı
İzmir'in Torbalı ilçesinde vida, somun, cıvata ve özel bağlantı elemanları üreten yerli sanayi şirketi Almanlara satıldı. İşte detaylar..
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İzmir'in Torbalı ilçesinde vida, somun, cıvata ve özel bağlantı elemanları üreten yerli sanayi şirketi Almanlara satıldı. İşte detaylar..
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İzmir Torbalı’da 30 bin metrekarelik alanda vida, somun, cıvata ve özel bağlantı elemanları üreten Ezel Cıvata’nın çoğunluk hisselerini Alman grup Obo Betterman satın aldı. 24 Temmuz’da el sıkışan taraflar satın almayla ilgili bir rakam açıklamadı. Elektrik tesisatı teknolojileri alanında global bir şirket olan Obo Bettermann, bu hisse alımıyla tedarik zincirini ve küresel piyasadaki bağlantı teknolojileri portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor.
Çoğunluk hisseyi satan Ezel Cıvata’nın sahibi Kohen Ailesi ise şirketin operasyonlarını yönetmeye devam edecek. Obo Betterman Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Bettermann, "Ezel Cıvata ile Obo, onlarca yıldır kendi üretiminden yüksek kaliteli vidalar, somunlar, cıvatalar ve özel bağlantı elemanları konusunda uzmanlaşmış, son derece deneyimli ve başarılı bir şirket kazanıyor" dedi.
Obo Genel Müdürü Palausch da “Ezel Cıvata’nın değerleri ve kalitesi Obo için mükemmel bir uyum sağlıyor. Başlangıçtan itibaren her iki şirket de iş birliğimizin fırsatlarını ve avantajlarını fark etti. Görüşmeler adil, profesyonel ve verimliydi. Bunlar birlikte başarılı bir gelecek için en iyi ön koşullardır” açıklamasını yaptı. Ezel Cıvata’nın yönetici ortakları Ezel ve İzzet Kohen ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Birleşme, Ezel Cıvata’nın daha da gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Obo gibi güvenilir ve güçlü bir ortak bulduğumuz için çok mutluyuz. Obo ile geleceğin zorluklarına ve fırsatlarına ideal bir şekilde hazırız ve büyümeye devam edebiliriz.”
Biraz da iki şirket hakkında bilgi vereyim. Ne tesadüftür ki iki şirketin de temeli 1911 yılında atılmış. Franz Bettermann, 1911'de pirinç eşyalar, ayakkabı kancaları ve halkalar üreten küçük bir şirket kurdu. Bu şirket Obo Bettermann Grubu'nun temellerini attı.
Merkezi Almanya'nın Menden kentinde bulunan Obo Bettermann, 40 iştiraki, 60'tan fazla ülkede 36 temsilciliği ve 8 uluslararası üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam 4 bin 500 çalışanı olan grup Almanya dışında Macaristan, İsviçre, Hindistan, Birleşik Krallık, ABD, Güney Afrika ve Hollanda’da üretim tesislerine sahip. Binaların elektrik altyapısı için kullanılan 30 bin ürünlük bir portföyü bulunuyor. Şirketin Türkiye’de Gebze’de kablo destek sistemleri için çalışan bir fabrikası mevcut.
Ezel Cıvata’nın da temelleri 1911 yılında İşhanı’nda hırdavat ithalatı ve satışı ile başladı. 1930 yılında inşaat sektörüne yönelik cam ithalatına başladı. 1970'li yıllara gelindiğinde ismini Ezel Cıvata olarak değiştiren şirket, cıvata alanındaki ilk adımlarını atmaya başladı. 1970'li yılları takip eden süre içerisinde, 6.8 kalite demir cıvata alanında bir marka haline gelen Ezel Cıvata, ürün çeşitliliği ve pazarlama ağı ile Türkiye çapında tanındı. 2000 yılında globalleşmenin ve pazar koşullarının baskısı ile yatırım kararı alan Ezel Cıvata, 30 bin metrekare alanda yeni üretim tesisinin temelini attı. Şirket, Exel Fasteners markası markasıyla ihracat yapıyor.
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