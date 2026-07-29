Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan Mauro Icardi'nin geleceği netleşmeye başladı. Arjantinli yıldız için en ciddi teklifin Serie A ekibi Como'dan geldiği öne sürülürken, menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken açıklama geldi. Galatasaray'da geçirdiği 4 sezon boyunca attığı kritik goller ve kazandığı başarılarla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi'nin sıradaki durağı büyük bir merak konusuydu. Sarı-kırmızılılara vedasının ardından serbest statüde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli süperstarın geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.