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Milyonları ilgilendiren yeni uygulama bugün başladı! Bunu yapmayan araçlar artık geçemeyecek Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu! Devasa projeler için kolları sıvadılar! Petrol ülkesi yana yakıla Türkiye’yi bekliyor: Gelirseniz havalara uçarız Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı Sıcak havada uyku uyumanın 5 formülü ortaya çıktı! İşte uzmanların önerdiği kurallar Canan Karatay'ın ısrarla tavsiye ettiği yaz meyvesi: Bir avucu bile lif ve antioksidan deposu İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor Ahbap soruşturmasında ünlülerin çarkı! Eski paylaşımlar yeniden gündemde Bakan Çiftçi'den çarpıcı açıklama: Yabancı gizli servisler suç çetelerini kullanıyor
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Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu!

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Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan Mauro Icardi'nin geleceği netleşmeye başladı. Arjantinli yıldız için en ciddi teklifin Serie A ekibi Como'dan geldiği öne sürülürken, menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken açıklama geldi. Galatasaray'da geçirdiği 4 sezon boyunca attığı kritik goller ve kazandığı başarılarla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi'nin sıradaki durağı büyük bir merak konusuydu. Sarı-kırmızılılara vedasının ardından serbest statüde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli süperstarın geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu!

İTALYA YOLCUSU İtalyan basınında geniş yankı bulan haberlere göre; bonservisi elinde olan deneyimli golcüye farklı liglerden ve kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor. Bu teklifler arasında transferde öne çıkan ve en ciddi adımı atan takımın, İtalya Serie A ekiplerinden Como olduğu belirtildi.

#2
Foto - Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu!

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini İtalya'da geçiren Icardi'nin yeniden Çizme'ye dönme ihtimalinin güç kazandığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

#3
Foto - Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu!

'HER AN KARAR VEREBİLİRİZ' Görüşmeler devam ederken transfer sürecine ilişkin merakla beklenen ilk resmi açıklama ise oyuncunun temsilcisinden geldi. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, masadaki teklifleri doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu!

"En uygun seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Her an karar verebiliriz."

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