Devasa projeler için kolları sıvadılar! Petrol ülkesi yana yakıla Türkiye’yi bekliyor: Gelirseniz havalara uçarız
Türkiye ile komşu Irak arasında işbirliği her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed, Türk şirketlerinin Kalkınma Yolu Projesi, Musul Havalimanı ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve Büyük Faw Limanı projelerinde yer almasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Söz konusu projelerin Irak ekonomisi için hayati öneme sahip olduğu ifade edildi.