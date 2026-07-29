İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor

Suriye'nin bu başarısının arkasındaki asıl gücün ise Türkiye olduğu, Şara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı destek ile önemli yol katettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump üzerindeki etkisinin bu desteğin en açık örneği olduğu da vurgulandı. İki ülkenin savunma sanayi ve askeri işbirliği başta olmak üzere önemli adımlar attığının altı çizilen haberde, bu yakınlaşmanın İsrail için büyük riskler barındırdığı belirtildi. İsrail'in, Suriye ile "güven artırıcı" adımlar atması için artan uluslararası baskı altında kaldığı ifade edilen haberde, Tel Aviv'in yakın gelecekte Golan Tepeleri gibi işgal ettiği bölgelerden çekilmesi yönünde taleplerle karşılaşacağı vurgulandı.