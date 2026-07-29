İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor
Esed'in Suriye'den kaçışının kendileri için büyük sorun anlamına geldiğini aktaran İsrail basını, Ahmed eş-Şara'ya karşı Tel Aviv'in uyanması gerektiğini bildirdi. Şara'nın tıpkı Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat gibi planlarını gizliden yürüttüğünü bildiren haberde, Şam yönetiminin Suriye'ye uygulanan ağır Batı yaptırımlarını kaldırmayı başardığı dile getirildi. Haberde, Şara'nın arkasındaki asıl gücün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edilerek, Türkiye'nin ABD ile yakın ilişkisinin sonuçlarının bizzat Suriye'de görüldüğü dile getirildi.