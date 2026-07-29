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İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor

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İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor

Esed'in Suriye'den kaçışının kendileri için büyük sorun anlamına geldiğini aktaran İsrail basını, Ahmed eş-Şara'ya karşı Tel Aviv'in uyanması gerektiğini bildirdi. Şara'nın tıpkı Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat gibi planlarını gizliden yürüttüğünü bildiren haberde, Şam yönetiminin Suriye'ye uygulanan ağır Batı yaptırımlarını kaldırmayı başardığı dile getirildi. Haberde, Şara'nın arkasındaki asıl gücün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edilerek, Türkiye'nin ABD ile yakın ilişkisinin sonuçlarının bizzat Suriye'de görüldüğü dile getirildi.

#1
Foto - İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor

2024 yılının sonlarında Esed rejimini devirerek Suriye'de Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed eş-Şara, İsrail basınını endişelendirmeye devam ediyor. İsrail basınında yer alan bir haberde, Şara'nın eski bir savaşçı olduğu ve takım elbise giyerek askeri üniformasını çıkarmış gibi yaptığı dile getirildi.

#2
Foto - İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor

Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Şam'da BM Genel Sekreteri Guterres ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüğü hatırlatılan haberde, bu yükselişin İsrail için büyük riskler barındırdığı aktarıldı. Şara'nın tıpkı Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat gibi planlarını gizliden yürüttüğü ve belli etmediği dile getirilen haberde, Arafat'ın İsrail'e karşı askeri güçleri bir araya getirdiği ve Filistin ruhunu dirilttiği vurgulandı.

#3
Foto - İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor

Şara'nın Batı'daki dinleyiciler için doğru kelimeler kullandığı ifade edilen haberde, yeni liderin istikrarlı bir şekilde ılımlı bir devlet adamı imajı inşa ettiği aktarıldı. Şara'nın liderleri altında Suriye'nin başarılı adımlar attığı itiraf edilen haberde, Şam yönetiminin, temel ilkelerinden ve ülkenin toprak bütünlüğünden vazgeçmeden Suriye'ye uygulanan yaptırımların büyük bir kısmının kaldırılmasını sağladığı belirtildi.

#4
Foto - İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor

Suriye'nin bu başarısının arkasındaki asıl gücün ise Türkiye olduğu, Şara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı destek ile önemli yol katettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump üzerindeki etkisinin bu desteğin en açık örneği olduğu da vurgulandı. İki ülkenin savunma sanayi ve askeri işbirliği başta olmak üzere önemli adımlar attığının altı çizilen haberde, bu yakınlaşmanın İsrail için büyük riskler barındırdığı belirtildi. İsrail'in, Suriye ile "güven artırıcı" adımlar atması için artan uluslararası baskı altında kaldığı ifade edilen haberde, Tel Aviv'in yakın gelecekte Golan Tepeleri gibi işgal ettiği bölgelerden çekilmesi yönünde taleplerle karşılaşacağı vurgulandı.

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