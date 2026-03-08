  • İSTANBUL
Ekonomi
14
Yeniakit Publisher
İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

ABD ve israil'in İran saldırıları devam ederken yatırımcılar, yeni haftada gram altın ve ons altının hangi yöne hareket edeceğini merak ediyor.

#1
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

Savaş baskısı fiyatları yukarı taşır mı, yoksa küresel piyasalardaki dalgalanma altını yeniden aşağı mı çeker? Finans Analisti İslam Memiş'ten merak edilen sorulara çok çarpıcı cevaplar geldi...

#2
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR? "Gram altın yurtiçi piyasalarda Kapalıçarşı piyasasında 7.500 lira. Uluslararası piyasalarda ons altın 5.153 dolar seviyesinde haftayı tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde, savaş sonrası 8.120 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın; yine 5.420 dolar seviyesine kadar yükselen bir altın gördük. Daha sonra aynı gün öğle saatlerinde bir düşüş trendi başladı.

#3
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

#4
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

NEDEN BU KADAR GERİLEDİ? Birincisi: Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine yükseldi.

#5
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

İkincisi: Bu savaş gerilimi ile birlikte petrol fiyatlarında hızlı yükselişler gördük ve haftayı 91 dolar seviyesinden tamamladı. Bu da Merkez Bankalarının faiz indirme sürecini yavaşlatır.

#6
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

Yani Merkez Bankaları faiz indirmeye ara verebilir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir talep de olmadı. Bir panik alımı da olmadı.

#7
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

Mesela ocak ayında 1 kilogram külçe altına 14.500 dolar civarında işlekler vardı. 2.500–2.600 dolar seviyesine kadar bu işlekler düştü.

#8
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

Talep olmadı ve dolayısıyla işlekler de geriledi. Bu nedenler altın fiyatlarının düşüşüne destek olduğunu söyleyebiliriz.

#9
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

"BU ORTAMDA ALTIN FİYATLARININ GERİLEMEMESİ LAZIMDI AMA..." Ama dünyanın gözü kulağı hep İran’da. Bir küresel savaşa dönüşecek mi? Bölgesel savaşa dönüşecek mi? Petrol fiyatlarındaki yükseliş malum, enflasyon tarafını tetiklemeye devam edecek. Böyle bir ortamda normal şartlarda altın fiyatlarının gerilememesi lazım. Ama bilerek bilmeyerek enflasyonu patlatan bir sistem var karşımızda ve kontrollü bir süreç var.

#10
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

"YIL SONUNA KADAR HER AY…" Yine ocak ayında yatırımcılara şöyle bir mesajımız vardı: Yıl sonuna kadar her ay bir manipülasyon piyasasıyla karşı karşıya kalacaksınız.

#11
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

"HAZIR OLUN" Altın fiyatlarındaki geniş bant aralığındaki sert dalgalanmaya hazır olun.

#12
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

"TEKRAR YÜKSELİŞLER BEKLİYORUZ" Savaş bittikten sonra biz altın fiyatlarında tekrar yükselişler bekliyoruz.

#13
Foto - İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

'12 GÜN SAVAŞLARI' ÖRNEĞİNİ VERDİ Neden? Mesela geçen yıl "12 Gün Savaşları"nı anımsatmak isterim. Yine İsrail, Amerika İran’a saldırmıştı. Bu saldırılar devam ederken altın fiyatları düşmüştü. Ama saldırılar bittikten, savaş sona erdikten sonra tekrar yükselen bir altın piyasası görmüştük./ kaynak: haber7

