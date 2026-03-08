İslam Memiş çok yakında diyerek duyurdu: 'Hazır olun büyük fırsat geliyor!'

"BU ORTAMDA ALTIN FİYATLARININ GERİLEMEMESİ LAZIMDI AMA..." Ama dünyanın gözü kulağı hep İran’da. Bir küresel savaşa dönüşecek mi? Bölgesel savaşa dönüşecek mi? Petrol fiyatlarındaki yükseliş malum, enflasyon tarafını tetiklemeye devam edecek. Böyle bir ortamda normal şartlarda altın fiyatlarının gerilememesi lazım. Ama bilerek bilmeyerek enflasyonu patlatan bir sistem var karşımızda ve kontrollü bir süreç var.