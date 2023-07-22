İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

"ALTINDA KAÇINILAMAYACAK ARTIŞ" - Her ne kadar Federal Rezerv Başkanı Powell tarafından şahin tonda ifadeler kullanılıyor olsa da, bunların Federal Rezerv'in söz hakkını kullanarak piyasaları yönlendirmekten daha ileri bir etkiye sahip olacağını düşünmüyorum. Eğer tahminlerim doğru çıkarsa ve bu toplantıdan da statüko kararı çıkarsa, altın fiyatlarında kaçınılamayacak bir artış sezonunun başladığını ifade edebiliriz. Bu yükseliş sadece ons tarafında gerçekleşmeyecek. Xauusd paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarıya taşıyacağı gibi, dolar kurunun da yıl sonuna kadar yukarıya yönelik hareketine devam edeceğini düşünürsek, altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor. Bu nedenle yatırımcının sabırlı olması ve gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde panik olup satışa geçmemesi gerekiyor. Manipülasyon yapmayı düşünenler, ilerleyen günlerde mutlaka bir girişimde bulunacaklardır. Sizin panikle sattığınız altınları, en düşük fiyattan toplayanlar olacak. Yıl sonuna kadar ons tarafında 2350 dolarlık beklenti hala geçerliliğini koruduğu gibi, gram fiyatlarında da 2000 liranın aşılacağını söylemek bir sürpriz olmaz.