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Ekonomi
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İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

2023-07-22 11:01:50
İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

Finans analisti İslam Memiş, piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın için kaçınılmaz son olarak düşündüğü öngörüsünü de net ifadelerle açıkladı.

#1
Foto - İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

Memiş, "Son dönemlerde döviz kaynaklı gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanmalar mevcut olmasına rağmen, ons altın istikrarlı bir performans sergilemekte devam ediyor. Gün içerisinde 1987 dolar seviyelerine tırmanan parite, alım satım kararlarının getirisiyle 1968 dolara kadar geriledi.

#2
Foto - İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

26 Temmuz'da açıklanacak olan karar öncesinde 2000 bandının aşılmasını beklemediğimi belirtmekle beraber, aşağıda yer alan 1965 ve 1948 dolar seviyelerinin önemli dirençler olduklarını düşünmekteyim. Bu seviyeler aşıldığında, kısa süreli bir çöküş dalgası gözlemlememiz olası" dedi.

#3
Foto - İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

Fed kararının içeriğinin önemine dikkat çeken Memiş, "Açıklanacak olan kararın içeriği büyük bir merak konusu. Reuters anketine katılan 100'ün üzerinde ekonomistin 2023 yılı için son bir kez daha gerçekleşecek 25 baz puanlık faiz artışını bekledikleri belirtildi. Benim kişisel görüşüm, Federal Rezerv'in bu yıl içerisinde faiz artış sürecini sonlandırdığı yönünde" dedi. Memiş, şöyle devam etti:

#4
Foto - İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

"ALTINDA KAÇINILAMAYACAK ARTIŞ" - Her ne kadar Federal Rezerv Başkanı Powell tarafından şahin tonda ifadeler kullanılıyor olsa da, bunların Federal Rezerv'in söz hakkını kullanarak piyasaları yönlendirmekten daha ileri bir etkiye sahip olacağını düşünmüyorum. Eğer tahminlerim doğru çıkarsa ve bu toplantıdan da statüko kararı çıkarsa, altın fiyatlarında kaçınılamayacak bir artış sezonunun başladığını ifade edebiliriz. Bu yükseliş sadece ons tarafında gerçekleşmeyecek. Xauusd paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarıya taşıyacağı gibi, dolar kurunun da yıl sonuna kadar yukarıya yönelik hareketine devam edeceğini düşünürsek, altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor. Bu nedenle yatırımcının sabırlı olması ve gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde panik olup satışa geçmemesi gerekiyor. Manipülasyon yapmayı düşünenler, ilerleyen günlerde mutlaka bir girişimde bulunacaklardır. Sizin panikle sattığınız altınları, en düşük fiyattan toplayanlar olacak. Yıl sonuna kadar ons tarafında 2350 dolarlık beklenti hala geçerliliğini koruduğu gibi, gram fiyatlarında da 2000 liranın aşılacağını söylemek bir sürpriz olmaz.

#5
Foto - İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

"YATIRIMI EURO VE ALTINA YÖNLENDİRMEK MANTIKLI OLACAK" - Euro/dolar paritesi 1.12 seviyelerindeyken bir uyarıda bulunmuştum, alım satımların ardından 1.11'e geri çekileceğine dair ifadelerim oldu ve tahminim doğru çıktı. Ancak ilerleyen günlerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan beklediğim kararın açıklanması durumunda, dolar endeksinde de bir gerileme beklemekteyim.

#6
Foto - İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen bilgilendirmeler, parasal sıkılaşma sürecinin henüz sona ermediği yönünde. Yani yılın geri kalan kısmında güçlü bir Euro ve belki çok büyük bir değer kaybetmese de, bu yükselişlere karşılık veremeyecek bir dolar bizleri bekliyor. Bu sebeple şu anda dolar tutmamak, yatırımı Euro ve altın yönlü kaydırmak zekice bir hamle olacaktır.

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