İslam Memiş açıkladı: Köye dönmek isteyenlere büyük destek!
Büyük şehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak, daha düşük maliyetlerle yaşamak ve üretime dayalı bir hayat kurmak isteyenler için çeşitli fırsatlar bulunuyor.
Köyde arazisi ya da yeterli sermayesi olmadığını düşünen vatandaşlar, belirli şartları yerine getirmeleri halinde arsa sahibi olabiliyor ve devlet desteklerinden yararlanabiliyor. Kırsalda üretmek isteyene 30 milyon TL varan destek teşvikinin detayları İslam Memiş hürriyet.com'daki köşesinde anlattı... İşte detaylar...
Köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların satışı, 442 sayılı Köy Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Arsa satın almak isteyen kişinin köy nüfusuna kayıtlı olması, köyde ikamet etmesi ve herhangi bir konutunun bulunmaması gerekiyor.
Satılabilecek taşınmazların büyüklüğü ise en fazla 2 bin metrekare olarak belirlenmiş durumda. Satış işlemleri köy ihtiyar meclisinin kararı doğrultusunda ve rayiç bedel üzerinden yapılıyor.
Satın Alınan Arsalar İçin Süre Kısıtlaması Var Arsa sahibi olanların bazı yükümlülükleri bulunuyor. Buna göre satın alınan taşınmaz üzerine 5 yıl içinde bina yapılması gerekiyor. Ayrıca arsa alan kişiler, bu taşınmazları 10 yıl boyunca başka bir kişiye devredemiyor veya satamıyor. Kırsal Kalkınma Destekleri Devam Ediyor Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı destek programları kapsamında kırsalda yatırım yapmak isteyenlere yönelik çeşitli teşvikler sunuluyor.
Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYDP) kapsamında hazırlanan projelere yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği veriliyor. Program kapsamında desteklenecek projelerde alt limit 100 bin TL, üst limit ise 30 milyon TL olarak uygulanıyor.
Mazot ve Gübre Destekleri Sürüyor 2026 üretim yılı için temel destek katsayısı dekara 310 TL olarak açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, mazot ve gübre destek ödemelerinin belirlenen takvim doğrultusunda üreticilerin hesaplarına aktarılmaya devam ettiğini duyurdu. IPARD III Programı İçin Yeni Takvim Açıklandı Kırsal alanda yatırım yapmak isteyen girişimciler için IPARD III Programı kapsamında yeni çağrı takvimi yayımlandı. Toplam 241 milyon euro bütçeye sahip program, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlara finansman desteği sağlamayı amaçlıyor.
Bitkisel Üretimde Destekleme Tutarları Belirlendi Planlı üretim ve temel destek modeli kapsamında buğday, arpa, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagiller için uygulanacak destek birim fiyatları ve temel katsayılar ilgili sistemlerde ilan edildi. Bu destekler sayesinde üreticilerin ekim planlarını daha sağlıklı oluşturabilmeleri hedefleniyor.
Tarım Yapacaklar İçin Toprak Analizi İmkanı Köyde üretim yapmayı planlayan vatandaşlar, İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurarak toprak analizi yaptırabiliyor.
Araziden alınan numunelerin incelenmesi sonucunda toprağın hangi ürünlere uygun olduğu belirlenebiliyor. Böylece üreticiler, bölgesel şartlara ve toprak yapısına uygun ürün seçimi yapma fırsatı buluyor.
Kırsalda Üretim ve Yaşam İçin Destekler Sürüyor Arsa edinme imkanı, hibe programları, tarımsal destekler ve yatırım teşvikleriyle birlikte kırsalda yaşamayı ve üretim yapmayı planlayan vatandaşlara yönelik çeşitli uygulamalar devam ediyor.
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelmek isteyenler, ilgili kurumların sunduğu destek programlarından ve teknik hizmetlerden yararlanabiliyor.
