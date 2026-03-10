  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde Protokol imzalandı! Bakanlığa İHA eğitimleri verilecek İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek! Akdeniz’de keşfedildi! Dünya dışından fırlatılmış Füzeleri birer birer Türkiye’ye yönelen İran’a karşı kritik adım: THAAD kalkanı balyoz gibi indiriliyor Orta Doğu alev alınca düğmeye basıldı! Yabancıların 7 milyon varil petrolüne el konulacak Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek! Şimdi daha da anlamlı! Hürmüz'e bak Gabar'ı anla! "Bir daha bize saldırmayı düşünemeyecekler" dedi ve ekledi: Ateşkes peşinde değiliz! Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi

Türkiye'den Yunanistan'a ihraç edilen ürünler ani kararla sınır kapısından geri çevrilerek iade edildi. Gündeme oturan gelişmeyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi

SöTürkiye’den Yunanistan’a ihraç edilen karışık turşu ürünleri, sınır kontrolleri kapsamında incelendi. Denetimlerde turşularda kükürt dioksit tespit edilince ürünlerin piyasaya girişi engellenerek, Türkiye’ye geri gönderildii.

#2
Foto - Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde Türkiye’den ihraç edilen bir ürün daha geri gönderildi. AB’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi olan RASFF üzerinden yapılan bildirimde, Yunanistan’a gönderilen karışık turşu ürünlerinde kükürt dioksit tespit edildiği açıklandı.

#3
Foto - Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi

https://www.google.com/search?q=European+Commission+tarafından+işletilen+sistem+kapsamında+yapılan+sınır+kontrollerinde,+Türkiye’den+ihraç+edilen+karışık+turşu+partisi+incelendi.+Denetimler+sırasında+ürünlerde+kükürt+dioksit+bulunduğu+belirlendi.+Bunun+üzerine+söz+konusu+ürünlerin+piyasaya+girmesine+izin+verilmeden+geri+gönderilmesine+karar+verildi.&sourceid=chrome&ie=UTF-8

#4
Foto - Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi

Kükür Dioksit nedir?Kükürt dioksit; kükürt ve oksijen atomlarının birleşmesiyle oluşan, boğucu kokulu, ağır ve renksiz bir gazdır. Temel kaynağı kömür ve petrol gibi kükürt içeren fosil yakıtların yakılmasıdır. Termik santraller, metal eritme tesisleri ve kağıt fabrikaları bu gazın başlıca üretim merkezleridir. Doğal yollardan ise en büyük kaynağı yanardağ patlamalarıdır.

#5
Foto - Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi

Uzmanlar, kükürt dioksit seviyelerindeki artışın "sessiz bir felaket" olduğunu vurguluyor. İşte bu gazın yarattığı temel sorunlar: Solunum yolu hastalıkları: Solunduğunda doğrudan akciğerlere nüfuz eder. Astım, bronşit ve nefes darlığı gibi kronik rahatsızlıkları tetikler; özellikle çocuklar ve yaşlılar için hayati risk oluşturur.

#6
Foto - Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi

Asit yağmurları: Atmosferde su buharıyla tepkimeye giren kükürt dioksit, sülfürik asit oluşturur. Bu da asit yağmurları olarak yeryüzüne iner; ormanları yok eder, göllerdeki yaşamı bitirir ve tarihi eserleri aşındırır. Görüş mesafesi ve iklim: Havadaki partiküllerle birleşerek puslu bir görüntü (smog) oluşturur ve güneş ışığını yansıtarak dolaylı yoldan iklim dengesini bozar. Kaynak: Sözcü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İr..
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

İran dünyaya kötü haberi duyurdu
Dünya

İran dünyaya kötü haberi duyurdu

İran, dünyada başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarını tırmanışa geçiren Hürmüz Boğazı ile ilgili kötü haberi duyurdu. Tahran'dan "ABD ve..
Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı
Dünya

Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı

İran'ın misillemeleri sonrası ülkeden ayrılmak isteyen korkak İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı.
Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş
Ekonomi

Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş

Orta Doğu’daki savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları sert dalgalandı. Gün içinde 114 dolara kadar çıkan Brent petrol, gece saatlerinde 8..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23