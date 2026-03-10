Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi

Kükür Dioksit nedir?Kükürt dioksit; kükürt ve oksijen atomlarının birleşmesiyle oluşan, boğucu kokulu, ağır ve renksiz bir gazdır. Temel kaynağı kömür ve petrol gibi kükürt içeren fosil yakıtların yakılmasıdır. Termik santraller, metal eritme tesisleri ve kağıt fabrikaları bu gazın başlıca üretim merkezleridir. Doğal yollardan ise en büyük kaynağı yanardağ patlamalarıdır.