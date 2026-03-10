Türkiye Yunanistan'a sattı! Atina ani kararla sınır kapısından geri çevirdi
Türkiye'den Yunanistan'a ihraç edilen ürünler ani kararla sınır kapısından geri çevrilerek iade edildi. Gündeme oturan gelişmeyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.
SöTürkiye’den Yunanistan’a ihraç edilen karışık turşu ürünleri, sınır kontrolleri kapsamında incelendi. Denetimlerde turşularda kükürt dioksit tespit edilince ürünlerin piyasaya girişi engellenerek, Türkiye’ye geri gönderildii.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde Türkiye’den ihraç edilen bir ürün daha geri gönderildi. AB’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi olan RASFF üzerinden yapılan bildirimde, Yunanistan’a gönderilen karışık turşu ürünlerinde kükürt dioksit tespit edildiği açıklandı.
Kükür Dioksit nedir?Kükürt dioksit; kükürt ve oksijen atomlarının birleşmesiyle oluşan, boğucu kokulu, ağır ve renksiz bir gazdır. Temel kaynağı kömür ve petrol gibi kükürt içeren fosil yakıtların yakılmasıdır. Termik santraller, metal eritme tesisleri ve kağıt fabrikaları bu gazın başlıca üretim merkezleridir. Doğal yollardan ise en büyük kaynağı yanardağ patlamalarıdır.
Uzmanlar, kükürt dioksit seviyelerindeki artışın "sessiz bir felaket" olduğunu vurguluyor. İşte bu gazın yarattığı temel sorunlar: Solunum yolu hastalıkları: Solunduğunda doğrudan akciğerlere nüfuz eder. Astım, bronşit ve nefes darlığı gibi kronik rahatsızlıkları tetikler; özellikle çocuklar ve yaşlılar için hayati risk oluşturur.
Asit yağmurları: Atmosferde su buharıyla tepkimeye giren kükürt dioksit, sülfürik asit oluşturur. Bu da asit yağmurları olarak yeryüzüne iner; ormanları yok eder, göllerdeki yaşamı bitirir ve tarihi eserleri aşındırır. Görüş mesafesi ve iklim: Havadaki partiküllerle birleşerek puslu bir görüntü (smog) oluşturur ve güneş ışığını yansıtarak dolaylı yoldan iklim dengesini bozar. Kaynak: Sözcü
