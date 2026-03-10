Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

"KAMUNUN RAHAT VE HUZURUNU BOZMAYACAK ŞEKİLDE" APP plakaların ardından son tartışma multimedya sistemleriyle ilgili. Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını, şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.