SON DAKİKA
Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

Trafiğe çıkan sürücüleri daha güvende tutmak için hazırlanan yeni kanunlarla cezalar katlandı.

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan kanun değişikliği, 27 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni yasayla birlikte, seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezası artık sadece para cezasıyla sınırlı kalmıyor; ihlalin tekrarı durumunda sürücü belgesine el konulması süreci başlıyor.

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun son dönemde getirdiği cezalarla tartışma konusu oldu.

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

"KAMUNUN RAHAT VE HUZURUNU BOZMAYACAK ŞEKİLDE" APP plakaların ardından son tartışma multimedya sistemleriyle ilgili. Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını, şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

Yeni kanunla birlikte direksiyon başında cep telefonu kullanımına yönelik cezaları ciddi oranda ağırlaştırdı.

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

"CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK ADINA KADEMELİ BİR SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLDÜ" Eski düzenlemede daha düşük olan cezalar, yeni kanunla birlikte caydırıcılığı artırmak adına kademeli bir sisteme dönüştürüldü. 2026 yılı güncel tarifesine göre: İlk ihlal: Seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücüye 5.000 TL idari para cezası kesilecek. (15 gün içinde ödenirse % indirimle 3.750 TL olarak ödenebiliyor).

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

İkinci ihlal: Aynı yıl içinde kuralın ikinci kez ihlal edilmesi durumunda ceza iki katına çıkarılarak 10.000 TL uygulanacak. Üçüncü ve sonraki ihlaller: Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

"TRAFİK AKIŞI İÇİNDEKİ TÜM SÜREÇLERİ KAPSIYOR" Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yetkilileri, cezanın sadece araç hareket halindeyken değil, kırmızı ışıkta beklerken veya trafik sıkışıklığında duraklama yaparken elinde telefon bulunduran sürücülere de uygulanabileceği konusunda uyardı. Yasada "seyir hali" ifadesinin trafik akışı içindeki tüm süreçleri kapsadığı vurgulanıyor.

Seyir halinde bunu yapan yandı! 3'üncüde ehliyet gidecek!

"SÜRÜCÜNÜN GÖRÜŞ ALANINDA BULUNAN VE DİKKAT DAĞITAN DİĞER GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ" Yeni paket sadece telefonları değil, sürücünün görüş alanında bulunan ve dikkat dağıtan diğer görüntü sistemlerini de kapsıyor. Mevzuata aykırı şekilde araç içine kurulan video oynatıcı veya benzeri cihazları kullananlara 21.000 TL ceza kesilecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek./ kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni nesil araçlar en olacak?

Komple ekran. Vatandaşın parasına çökmek için hükümetin bulduğu yeni yöntemler bunlat
