"Bir daha bize saldırmayı düşünemeyecekler" dedi ve ekledi: Ateşkes peşinde değiliz!
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkes tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kesinlikle ateşkes peşinde değiliz" açıklamasında bulundu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası gündeme gelen ateşkes tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmeler yaptı.
Galibaf, "Kesinlikle ateşkes peşinde değiliz. Saldırgana, bir daha asla İran’a saldırmayı düşünemeyeceği şekilde karşılık verilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.
Galibaf ayrıca, "Siyonist rejim, utanç verici varlığını ‘savaş-müzakere-ateşkes-yeniden savaş’ döngüsünü sürdürerek ayakta tutmaya ve böylece hakimiyetini pekiştirmeye çalışmaktadır. Biz bu döngüyü kıracağız" ifadelerini kullandı.
İranlı siyasetçinin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
ABD-İsrail terör cephesi henüz Galibaf'ın açıklamalarına cevap vermedi.
Öte yandan İran'ın misilleme saldırısında İsrailli aşırı sağcı ırkçı İslam düşmanı Ben-Gvir'in geberdiği ileri sürüldü.
