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Dünya
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İslam coğrafyasında bayram sevinci!

2023-04-21 17:16:33
İslam coğrafyasında bayram sevinci!

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, birbiri ile kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı.

#1
Foto - İslam coğrafyasında bayram sevinci!

Türkiye'de olduğu gibi tüm İslam coğrafyasında Ramazan bayramı coşkusu yaşanıyor.

#2
Foto - İslam coğrafyasında bayram sevinci!

Güne sabah namazının ardından bayram namazı ile başlayan Müslümanlar, omuz omuza saf tutup Ümmet için dua etti.

#3
Foto - İslam coğrafyasında bayram sevinci!

Ramazan bayramında birbirine sarılan Müslümanlar renkli görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - İslam coğrafyasında bayram sevinci!

Bayramın en çok mutlu ettikleri de çocuklar oldu.

#5
Foto - İslam coğrafyasında bayram sevinci!

Bayram heyecanını yaşayan miniklerin mutlulukları da yüzlerine yansıdı.

#6
Foto - İslam coğrafyasında bayram sevinci!

Müslümanlar nice Ramazan aylarına yetişmek için birbirlerine dua etti.

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