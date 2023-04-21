2023-04-21 17:16:33 İslam coğrafyasında bayram sevinci!
Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, birbiri ile kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı.
Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, birbiri ile kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı.
Türkiye'de olduğu gibi tüm İslam coğrafyasında Ramazan bayramı coşkusu yaşanıyor.
Güne sabah namazının ardından bayram namazı ile başlayan Müslümanlar, omuz omuza saf tutup Ümmet için dua etti.
Ramazan bayramında birbirine sarılan Müslümanlar renkli görüntüler oluşturdu.
Bayramın en çok mutlu ettikleri de çocuklar oldu.
Bayram heyecanını yaşayan miniklerin mutlulukları da yüzlerine yansıdı.
Müslümanlar nice Ramazan aylarına yetişmek için birbirlerine dua etti.
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