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İslam
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İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

2023-04-15 09:41:42
İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Hazreti Muhammed'in itikaf sünnetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, ramazanın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını kesip ibadet için camilere kapanıyor.

#1
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. Bu sünneti yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bayramın ilk gününe kadar 24 saatlerini ibadete ayırmaya çalışıyor.

#2
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

İstanbul Müftülüğü, bu yıl kent genelindeki 232 camide itikafa girilmesi için izin verdi.

#3
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde bu yıl yaklaşık 150 kişi itikafa girdi. Türkiye ve İstanbul'un farklı yerlerinden gelen Müslümanlar, dünyayla bağlantılarını keserek gece gündüz camide ibadet ediyor İtikafa girenler, ramazanın son 10 gününde saklı ve bin aydan hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi sevabına erişmeyi hedefliyor.

#4
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

"10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum" Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa giren 70 yaşındaki İbrahim Altuğ, yaptığı açıklamada, 10 yıldır itikafa girdiğini söyledi.

#5
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Camide itikafa girenlere başkanlık yaptığını belirten Altuğ, "Onların tüm ihtiyaçların karşılamaya çalışıyorum. Ben onların ihtiyaçlarını karşılamak için günlük niyet yapıyorum. Çünkü bazen camiden dışarıya çıkmam gerekiyor." diye konuştu.

#6
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Altuğ, itikafa gelenlerin camiden hiç ayrılmadığını anlatarak, şöyle devam etti: "Camide mukabele yapıyor, iftara yakın halka yapıp dua ediyoruz. İtikafa gelenler az uyuyor, hep ibadet yapıyoruz. Ayrıca dua ediyoruz. Tüm dünya için dua ediyoruz. İftarımızı, sahurumuzu burada yapıyoruz. Ben yemeklerini dağıtıyorum. Burada 3 ile 4 saat arasında bir uykumuz var. Geri kalan zamanı hep ibadetle geçiriyoruz. İtikaf, Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. İtikaf çok duygusal, duygulu oluyor. Dua halkalarımızda dua ederken ağlamaya başlıyorum. 10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum, dışarısı bana sanki hapishane geliyor. Ömrüm ve sağlığım elverdikçe itikaf sünnetini yerine getireceğim."

#7
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

"Hakikaten buranın atmosferi bambaşka" Oğluyla beraber itikaf gelen 71 yaşındaki Mehmet Ali Aydın ise bu yıl ikinci kez itikaf sünnetini yerine getirdiğini belirtti. Oğlunun yönlendirmesiyle itikafa girdiğini anlatan Aydın, "Geçen sene ilk kez itikafa geldim. Bu yılda gelmek istedim. Çok mutluyuz. Hakikaten buranın atmosferi bambaşka" dedi.

#8
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Baba Aydın, itikaf süreci boyunca camiden hiç dışarıya çıkmadıklarını dile getirerek, “Burada bütün gününü ibadetle, Kur'an okuyarak geçiriyorsun. Allah'a daha fazla yaklaştığını hissediyorsun. Burada sevdiklerinizden ayrısınız ama esas sevmeniz gereken yere doğru sizi hazırlıyor. Burada sadece ibadetle oyalanıyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, zikir çekiyorsunuz. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

"Ümmeti Muhammed'in muhakkak bu sünneti yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum" Oğul Zeki Aydın da babasıyla beraberle 2 yıldır itikafa girdiğini ancak kendisinin ilk olarak 2018 yılında itikafa girdiğini ifade etti.

#10
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

İtikafın unutulan sünnetlerden olduğunu anlatan Aydın, "Biz de unutulduğu için itikafa girdik. Babamla beraber itikafa giriyorum, çok güzel bir duygu. Allah herkese babasıyla, oğluyla, yakınlarıyla beraber itikafa girmeyi nasip etsin." diye konuştu.

#11
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Aydın, itikafı yoğun ibadetle geçirdiklerini belirterek, "Ümmeti Muhammed'in muhakkak bu sünneti yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında ben ömrümde bir kere olsun diye gelmiştim. Ancak burada çok büyük bir lezzet aldım, özellikle Şehzadebaşı'nda. Ondan sonra süreklilik addetti. Allah nasip ederse niyetimiz ömrümüz vefa ettiği sürece ramazanın son 10 günlerinde burada itikafta babamla olmak." değerlendirmesinde bulundu.

#12
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Endonezyalı Müslümanlar 'itikaf' ibadetlerini yerine getirmek için başkent Cakarta'daki İstiklal Camii'de toplandı.

#13
Foto - İslam aleminde 'itikaf' günleri! 10 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar

Her yıl ramazan ayının atmosferini farklı şekilde yaşamak isteyen bazı Müslümanlar, ramazanın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını keserek itikaf ibadeti için camilere kapanıyor.

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