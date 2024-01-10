2024-01-10 14:11:35 İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık ayı istatistiklerini yayımladı.
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık ayı istatistiklerini yayımladı.
Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 83 bin 407’si (yüzde 60,1) erkek, 55 bin 482’si (yüzde 39,9) kadın olmak üzere 138 bin 889 işe yerleşme gerçekleşti.
Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 255 bin 936 kişiyle İstanbul'da oldu.
İstanbul'u 93 bin 844 kişiyle Ankara, 66 bin 382 kişiyle Bursa, 63 bin 621 kişiyle İzmir ve 41 bin 425 kişiyle Adana izledi.
Açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.
Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1 milyon 141 bin 685 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde oldu.
İşte en fazla çalışanın arandığı meslekler...
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Satış Danışmanı / Uzmanı
Turizm Ve Otelcilik Elemanı
Konfeksiyon İşçisi
Garson (Servis Elemanı)
Reyon Görevlisi
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
Market Elemanı
Makineci (Dikiş)
Kasiyer
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