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Aktüel
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İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

2024-01-10 14:11:35
İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık ayı istatistiklerini yayımladı.

#1
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 83 bin 407’si (yüzde 60,1) erkek, 55 bin 482’si (yüzde 39,9) kadın olmak üzere 138 bin 889 işe yerleşme gerçekleşti.

#2
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 255 bin 936 kişiyle İstanbul'da oldu.

#3
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

İstanbul'u 93 bin 844 kişiyle Ankara, 66 bin 382 kişiyle Bursa, 63 bin 621 kişiyle İzmir ve 41 bin 425 kişiyle Adana izledi.

#4
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

#5
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1 milyon 141 bin 685 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde oldu.

#6
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

İşte en fazla çalışanın arandığı meslekler...

#7
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

#8
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Satış Danışmanı / Uzmanı

#9
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Turizm Ve Otelcilik Elemanı

#10
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Konfeksiyon İşçisi

#11
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Garson (Servis Elemanı)

#12
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Reyon Görevlisi

#13
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)

#14
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Market Elemanı

#15
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Makineci (Dikiş)

#16
Foto - İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

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