İskoçlar açıkladı: Osimhen'in vatandaşı Fenerbahçe'ye: Emmanuel Fernandez

Nijeryalı futbolcu, İskoç Ligi'nde 20 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.637 dakika kaldı. 5 gol kaydetti. 1.98'lik boyu sayesinde hem savunmada hem de hücumdaki duran toplarda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Fenerbahçe'nin bu takviye için ciddi bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu konuşuluyor. Glasgow Rangers'ın 15 milyon euro civarında bir bonservis talep etmesi bekleniyor.