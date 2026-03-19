İskoçlar açıkladı: Osimhen'in vatandaşı Fenerbahçe'ye: Emmanuel Fernandez
Sezon sonu için stoper arayan Fenerbahçe, Glasgow Rangers forması giyen Emmanuel Fernandez'e yoğunlaştı. Nijeryalı savunmacı, harika bir sezon geçiriyor...
Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıkların ardından stoper bölgesinde kriz çıkmıştı. Ayrıca yaz döneminde bazı savunmacıların da takımdan ayrılması bekleniyor. Kanarya bu sebeple stoper arıyor. Gündeme gelen son ismin, Glasgow Rangers forması giyen Emmanuel Fernandez olduğu öğrenildi...
İskoç ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyu bu sezon başında Peterborough Kulübü'nden transfer etmişti. Bonservis olarak. 2.9 milyon euro ödediler. 1.98 boyundaki savunmacıyla 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapıldı. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut. Emmanuel Fernandez, harika bir sezon geçiriyor.
Nijeryalı futbolcu, İskoç Ligi'nde 20 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.637 dakika kaldı. 5 gol kaydetti. 1.98'lik boyu sayesinde hem savunmada hem de hücumdaki duran toplarda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Fenerbahçe'nin bu takviye için ciddi bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu konuşuluyor. Glasgow Rangers'ın 15 milyon euro civarında bir bonservis talep etmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23