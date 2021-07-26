2021-07-26 16:23:31 İskeledeki tekne küle döndü
Maltepe'de iskelede bağlı bir teknede çıkan ve yanındaki diğer teknelere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Maltepe'de iskelede bağlı bir teknede çıkan ve yanındaki diğer teknelere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Maltepe'deki iskelede bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradı. Yan teknelerdeki vatandaşlar, deniz araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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