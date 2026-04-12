Işıl ışıl bir görünüme var mısınız? Cilt lekelerine kabak mucizesi
Işıl ışıl bir görünüme var mısınız? Cilt lekelerine kabak mucizesi

Işıl ışıl bir görünüm için bu metotu uygulayabilirsiniz.

Cilt tonunu eşitlemek ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşmak artık imkansız değil. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu doğal kabak maskesiyle lekelerinize veda ederken cildinizi yenilemenin yollarını keşfedin.

Cilt lekeleriyle mücadele edenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, doğal ve evde hazırlanabilen tarifler de yeniden gündeme geliyor.

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında popülerlik kazanan kabak içerikli bir maske tarifi, cilt tonundaki eşitsizlikleri giderme vaadiyle pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

Yeniçağ'ın haberine göre, bu maskenin ev yapımı pratik tarifinde; ince şekilde rendelenmiş kabak, yoğurt, çok az miktarda karbonat ve birkaç damla taze limon suyunun karışımı kullanılıyor.

Elde edilen bu karışımın, barındırdığı doğal içerikler vesilesiyle cildi temizleyerek daha parlak ve canlı bir çehre kazandırmaya katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bünyesindeki yüksek su seviyesi ve vitaminlerle kabağın cildi nemlendirmeye yardımcı olduğu, yoğurdun ise sahip olduğu doğal laktik asit sayesinde ölü hücreleri cilde zarar vermeden temizlediği belirtiliyor.

C vitamininden zengin olan limon suyunun cilt tonundaki düzensizlikleri gidermeye destek olduğu, karbonatın ise peeling işlevi görerek cilt yüzeyini kirden arındırdığı ifade ediliyor.

Buna karşın, her ne kadar doğal olsalar da bu tür bileşenlerin her cilt tipinde aynı olumlu sonucu vermeyebileceği gerçeğini unutmamak gerekiyor.

Bilhassa karbonat ve limon suyu gibi bileşenlerin hatalı ölçülerde karıştırılması; cilt yüzeyinde tahriş, kızarıklık ya da hassaslaşma gibi sorunları tetikleyebiliyor. Bu riskleri önlemek adına, maskenin haftalık kullanımının bir defayı aşmaması ve tüm yüze sürmeden evvel küçük bir deri bölgesinde denenmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, bu tarz maske uygulamalarının gece saatlerinde yapılmasının çok daha sağlıklı bir seçim olacağını vurguluyor. Bunun temel sebebi, limon gibi maddelerin cildin güneşe karşı direncini kırarak hassasiyet oluşturabilmesidir. Bu riskten dolayı, gün içerisinde mutlaka yüksek koruma seviyesine sahip bir güneş koruyucu kullanılması büyük önem arz ediyor.

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş
Gündem

Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma ..
Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı
Gündem

Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı

Soykırımcı İsrail’in başlattığı katliam ve savaşın yankıları, Körfez ülkelerinde deprem etkisine neden oluyor! İsrail kaynaklarından gelen s..
Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı
Gündem

Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Bebek'te bulunan Lucca isimli ahlaksızlığın inine narkotik polisleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ünlü isimlerin uğrak yeri ola..
ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama
Dünya

ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama

ABD ve İran, Pakistan'da müzakere masasında görüşürken terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail benim liderli..
Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor!
Gündem

Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın, Adnan Menderes’e mi yoksa Cem U..
