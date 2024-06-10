Işığı nesneye dönüştüren cihaz ürettiler

MIT ve Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar, hareketli parçalara ihtiyaç duymayan çip tabanlı bir 3D yazıcı geliştirdi. Bu icat, gelecekte mobil prototipleme ve hızlı üretim için resmen devrim niteliğinde. Bu yeni konsept, silikon fotonik ve fotokimyayı bir araya getiriyor. Şöyle açıklayalım: Milimetre boyutundaki bir çip, ayarlanabilir ışık demetleri yayarak reçine havuzuna ışık gönderiyor. Bu özel reçine, belirli bir dalga boyundaki ışıkla temas ettiğinde hemen sertleşiyor. Geleneksel 3D yazıcılardaki gibi hareketli parçalar yerine, çipin üzerindeki minik optik antenler ışık demetini kontrol ediyor. Bu sayede, 2D ve 3D şekiller sadece saniyeler içinde basılabiliyor.