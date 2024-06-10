  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
5
Işığı nesneye dönüştüren cihaz ürettiler

2024-06-10 19:44:58
Işığı nesneye dönüştüren cihaz ürettiler

MIT ve Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar, hareketli parçalara ihtiyaç duymayan çip tabanlı bir 3D yazıcı geliştirdi. Cihaz özel reçineyle ışığı birleştirerek nesneleri saniyeler içinde oluşturuyor.

#1
Foto - Işığı nesneye dönüştüren cihaz ürettiler

ugün size sihir yapan bir cihaz icat edildi desek çok da mecaz sayılmaz. Basit bir örnek verelim, örneğin kahve içmek istediniz ama bardak yok, ya da aracınızda bir parçaya ihtiyacınız oldu, veya çocuğunuza bir oyuncak almaya üşendiniz. Cebinizden çıkardığınız bu cihaz saniyeler içinde yenisini oluşturacak. Çünkü, bu çip tabanlı 3D yazıcı kullandığı özel reçine sayesinde ışığı nesneye çeviriyor. İşte yüzyılın icadı…

#2
Foto - Işığı nesneye dönüştüren cihaz ürettiler

MIT ve Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar, hareketli parçalara ihtiyaç duymayan çip tabanlı bir 3D yazıcı geliştirdi. Bu icat, gelecekte mobil prototipleme ve hızlı üretim için resmen devrim niteliğinde. Bu yeni konsept, silikon fotonik ve fotokimyayı bir araya getiriyor. Şöyle açıklayalım: Milimetre boyutundaki bir çip, ayarlanabilir ışık demetleri yayarak reçine havuzuna ışık gönderiyor. Bu özel reçine, belirli bir dalga boyundaki ışıkla temas ettiğinde hemen sertleşiyor. Geleneksel 3D yazıcılardaki gibi hareketli parçalar yerine, çipin üzerindeki minik optik antenler ışık demetini kontrol ediyor. Bu sayede, 2D ve 3D şekiller sadece saniyeler içinde basılabiliyor.

#3
Foto - Işığı nesneye dönüştüren cihaz ürettiler

Teksas Üniversitesi’nden Zachariah Page liderliğindeki ekip, görünür ışık dalga boyları ile hızla sertleşebilen özel reçineler geliştirdi. Daha önce infrared dalga boyları ile kürlemenin zorlukları yaşanıyordu, ancak bu yeni yöntemle işler çok daha kolay ve hızlı hale geldi. Araştırmacılar, uzun vadede bu sistemi bir reçine tankının altına yerleştirip, görünür ışıkla 3D hologram oluşturmayı ve tek bir adımda bir nesneyi tamamen kürlemeyi hedefliyorlar. Bu da, üretim sürecini inanılmaz derecede hızlandıracak. Peki bu icat ne işimize yarayacak?

#4
Foto - Işığı nesneye dönüştüren cihaz ürettiler

Bu mobil çip tabanlı 3D yazıcı, özelleştirilmiş medikal ürünlerin üretiminden mühendislerin sahada hızlı prototipleme yapabilmesine kadar birçok alanda kullanılabilir. Araştırmacılar, bu hedefe ulaşmak için yeni bir silikon fotonik çip tasarımı gerektiğini belirtiyorlar. Bu teknoloji, gelecekte otomotiv dahil birçok sektörde devrim yaratabilir. Şöyle düşünün, cebinizde taşıyabileceğiniz bir 3D yazıcı ile anında ihtiyaç duyduğunuz parçayı basabileceksiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ATM'lerde yeni dönem başladı! Çarpıcı özellik!
Aktüel

ATM'lerde yeni dönem başladı! Çarpıcı özellik!

7 kamu bankasının ATM'leri "TAM” platformunda birleşti. Haziran ayı itibariyle ATM'lerde yeni dönem başladı. Müşteriler, hangi bankanın müşt..
Cuntacı Teğmenler Komutanın eşine dil uzatacak kadar ahlaksız! Atatürk'ün askerleri küfürbaz çıktı
Gündem

Cuntacı Teğmenler Komutanın eşine dil uzatacak kadar ahlaksız! Atatürk'ün askerleri küfürbaz çıktı

Tuzla Piyade okulunda, sözde “Atatürkçülük” maskesi altında namaz kılan teğmenlerin fişlenmesi ile başlayan ve ardından darp edilerek mağdur..
Dev proje hizmete açılıyor!
Gündem

Dev proje hizmete açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü yarın hizmete açac..
YKS'de aklıl almaz kopya yöntemi! Soruları ChatGPT'ye çözdürürken enselendi
Gündem

YKS'de aklıl almaz kopya yöntemi! Soruları ChatGPT'ye çözdürürken enselendi

Isparta'da polis, YKS sınavı sırasında bir öğrenciden şüphelendi. Takibe alınan öğrencinin yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlendi...
Polise söven Fatih Altaylı’ya motosiklet çarptı… Sonrası tam komedi

Polise söven Fatih Altaylı’ya motosiklet çarptı… Sonrası tam komedi
Herkesin başına gelebilir! WhatsApp’tan CV gönderenler dikkat!
Yaşam

Herkesin başına gelebilir! WhatsApp’tan CV gönderenler dikkat!

İş arayan pek çok kişi WhatsApp’tan CV gönderiyor. Ancak yaşanan bu olay son derece dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23