İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel

İshal genellikle kendiliğinden düzelir ve tedavi gerektirmez. Ancak, şiddetli ve uzun süreli ishal durumlarında, vücutta sıvı ve elektrolit kaybı meydana gelebilir. Bu nedenle, bol sıvı tüketimi önemlidir ve su kaybını önlemek için oral rehidrasyon çözümleri kullanılabilir. Eğer ishal belirtileri şiddetli ve uzun süre devam ederse, bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir. Altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedavinin başlanması için doktor tarafından gerekli testler yapılabilir. İshalin önlenmesi için hijyen kurallarına dikkat edilmesi, temiz su tüketilmesi ve uygun beslenmeye özen gösterilmesi önemlidir. Özellikle ellerin düzenli olarak yıkanması, besinlerin iyi pişirilmesi ve çiğ sebze, meyve gibi besinlerin güvenilir kaynaklardan tüketilmesi ishal riskini azaltmada yardımcı olabilir.