2023-07-26 13:34:04 İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel
Ülkemizin geleneksel tıp ve bitkiler denilince ilk akla gelen ve dikkatle takip edilen doktorlarından biri olan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Sağlık ve beslenme konusundaki uzmanlık alanıyla tanınan Dr. İbrahim Saraçoğlu, birçok kişiyi olumsuz yönde etkileyen ishalin şıp diye kesen mucizevi bir kürü açıkladı. Doğanın bize sunduğu şifa kaynağı bu besinin ishal üzerinde birçok faydası olduğunu açıklayan Saraçoğlu' nun açıklamasına gelin kulak verelim.