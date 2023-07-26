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İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel
Sağlık
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İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel

2023-07-26 13:34:04
İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel

Ülkemizin geleneksel tıp ve bitkiler denilince ilk akla gelen ve dikkatle takip edilen doktorlarından biri olan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Sağlık ve beslenme konusundaki uzmanlık alanıyla tanınan Dr. İbrahim Saraçoğlu, birçok kişiyi olumsuz yönde etkileyen ishalin şıp diye kesen mucizevi bir kürü açıkladı. Doğanın bize sunduğu şifa kaynağı bu besinin ishal üzerinde birçok faydası olduğunu açıklayan Saraçoğlu' nun açıklamasına gelin kulak verelim.

#1
Foto - İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel

İshal, sindirim sisteminin bir rahatsızlığı olarak kabul edilir. Genellikle bağırsakların normal işlevini yürütemediği zamanlarda ortaya çıkar ve kişide sık ve sulu dışkılama ile karakterizedir. İshal, dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunudur ve her yaştan insanı etkileyebilir. İshalin başlıca nedenleri arasında viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, parazitler, besin zehirlenmeleri ve bağırsak hastalıkları bulunur. Ayrıca stres, antibiyotik kullanımı, yanlış beslenme, laktoz intoleransı gibi faktörler de ishale neden olabilir. Bu sağlık sorununun belirtileri arasında sık dışkılama, sulu ve kokusuz dışkı, karın ağrısı, bulantı ve kusma yer alır. İshalin şiddeti ve süresi, altında yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir.

#2
Foto - İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel

İbrahim Saraçoğlu ishale birebir gelen o kürü açıkladı. Sabah kahvaltısından 1 saat sonra 7-8 adet kuru karanfil çiğnemeden suyla yutulur. Aynı günün akşam yemeğinden 2 saat önce 7-8 adet karanfil suyla çiğnemeden yutulur. Bu küre en fazla 7 gün devam edilir. Karanfilleri tüketmeden ikiye bölmek daha kolay yutmanızı sağlayacaktır.

#3
Foto - İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel

İshal genellikle kendiliğinden düzelir ve tedavi gerektirmez. Ancak, şiddetli ve uzun süreli ishal durumlarında, vücutta sıvı ve elektrolit kaybı meydana gelebilir. Bu nedenle, bol sıvı tüketimi önemlidir ve su kaybını önlemek için oral rehidrasyon çözümleri kullanılabilir. Eğer ishal belirtileri şiddetli ve uzun süre devam ederse, bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir. Altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedavinin başlanması için doktor tarafından gerekli testler yapılabilir. İshalin önlenmesi için hijyen kurallarına dikkat edilmesi, temiz su tüketilmesi ve uygun beslenmeye özen gösterilmesi önemlidir. Özellikle ellerin düzenli olarak yıkanması, besinlerin iyi pişirilmesi ve çiğ sebze, meyve gibi besinlerin güvenilir kaynaklardan tüketilmesi ishal riskini azaltmada yardımcı olabilir.

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