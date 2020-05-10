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Ekonomi
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İşçiye bayram ikramiyesi 2020

2020-05-10 11:43:40
İşçiye bayram ikramiyesi 2020

Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında 4/D statüsünde çalışan işçilerin sosyal ve mali hakları gereği alacakları bayram yardımının Ramazan Bayramı öncesi ödenip ödenmeyeceği merek adilmekte. Taşeron işçiye bayram ikramiyesi ödenemesinde ilk müjde PTT’den geldi. İşte detaylar.

#1
Foto - ÖzHaber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz, Türkiye genelinde PTT çalışanı 14 bin taşeron işçiye bayram ikramiyesi verileceğini duyurdu. Korona virüs ile mücadelede görevlerinin başında olan PTT’nin taşeron çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesi ikramiye verilecek.

ÖzHaber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz, Türkiye genelinde PTT çalışanı 14 bin taşeron işçiye bayram ikramiyesi verileceğini duyurdu. Korona virüs ile mücadelede görevlerinin başında olan PTT’nin taşeron çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesi ikramiye verilecek.

#2
Foto - İşte taşeron zam, ikramiye, tediye ödemesi haberleri

İşte taşeron zam, ikramiye, tediye ödemesi haberleri

#3
Foto - Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu.

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu.

#4
Foto - Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar. Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti.

Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar. Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti.

#5
Foto - Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları, 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.

Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları, 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.

#6
Foto - 2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor.

2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor.

#7
Foto - Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek. Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında.

Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek. Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında.

#8
Foto - Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor. En yüksek sesle söylenen taleplerden birisi de bayram ikramiyesi konusunda.

Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor. En yüksek sesle söylenen taleplerden birisi de bayram ikramiyesi konusunda.

#9
Foto - Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.

Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.

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