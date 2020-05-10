İşçiye bayram ikramiyesi 2020

Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında 4/D statüsünde çalışan işçilerin sosyal ve mali hakları gereği alacakları bayram yardımının Ramazan Bayramı öncesi ödenip ödenmeyeceği merek adilmekte. Taşeron işçiye bayram ikramiyesi ödenemesinde ilk müjde PTT’den geldi. İşte detaylar.